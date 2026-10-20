San Francisco metió un triunfazo para salir del fondo y ahora sueña con el '1': "Vamos a ir a buscarlo"

San Francisco metió el fin de semana uno de esos partidos clave, al derrotar a La Armonía como visitante, tras llegar igualados (junto a Sporting) como últimos en la tabla general del torneo de la Primera División "A" de la Liga del Sur.

Para eso, fue clave Federico Pinedo, autor de los dos goles en la victoria por 2 a 1 en el Hermanos Franconi.

Pero además, esos tres puntos, sumado al empate de Huracán ante Liniers, lo dejaron en la cima de la tabla del Torneo Clausura. Y, encima, se enfrentarán en la próxima fecha.

De eso y mucho más habló Fede en El Diario Deportivo.

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"Sabíamos que era un rival directo, que teníamos que ganarle para salir de donde estábamos. Sabíamos todos lo que nos jugábamos, por suerte terminó bien", admitió Pinedo en el programa que va de lunes a viernes -de 15 a 16- por La Nueva Play.

"Era un partido clave, ellos salieron a jugar su partido y nosotros también. Gracias a Dios se dio, así que tenemos que seguir por este camino", agregó.

Sus dos tantos llegaron en el complemento.

"Tratamos de buscar los espacios, sabíamos dónde ellos tenían las falencias. Mis compañeros me supieron buscar y gracias a Dios se me dieron los dos goles", agradeció.

Además, contó cómo viven esta situación de estar mirando las dos tablas y con objetivos tan distintos aunque complementarios. Ya que en caso de estar en zona de descenso o promoción no podrán jugar los playoffs.

"Tratamos de salir de abajo, sabemos que perdimos puntos clave. Hay que seguir ahí, estamos peleando por el '1' el partido que viene es igual de importante que el que pasó", reconoció.

Previo a los dos goles anotados el sábado, Pinedo venía de marcar otro tanto en la victoria del Seleccionado de la Liga del Sur por la Copa País.

"Para mí es un privilegio poder vestir es camiseta. En lo personal, no se me venía dando el gol, se me dio ahí y fui más que confiado al partido, pude hacer los dos goles y si Dios quiere vamos a intentar seguir por ese camino", contó.

El viernes, desde las 19.30, San Francisco visitará a Huracán en el Bruno Lentini un partido clave entre los dos punteros, que en la primera ronda empataron 1 a 1.

"Sabemos que quedan dos fechas, vamos a ir buscarlo. Sabemos que ellos tienen jugadores de muy buen nivel, pero nosotros tenemos lo nuestro. Vamos a ir buscarlo con nuestras armas", avisó Pinedo.

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