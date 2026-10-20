Ocho equipos de la LBB Plata comienzan otro tramo cargados de ilusión

Fernando Rodríguez deportes@lanueva.com Ingresó en La Nueva Provincia en 1995. Trabaja en la sección Deportes y fue colaborador en Regionales y Locales de este mismo medio. Se especializa en básquetbol. Formó parte del staff de la revista Encestando y Zona de Básquet durante 10 años. Tuvo experiencia en el programa Radial Contrabásquet, en Radio La Red.

Twitter: @rodriguezefe

Instagram: ferodriguez_

Con San Lorenzo (1º)-El Nacional (8º), Altense (2º)-Ateneo (7º); 9 de Julio (3º)-Argentino (6º) y Comercial (4º)-Sportivo Bahiense (5º) comienzan los cuartos de final de la Liga Bahiense de Básquetbol Plata, "Carlos Spaccesi".

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Las series se juegan al mejor de tres, invirtiendo las localías el próximo viernes.

San Lorenzo se adjudicó la primera parte, por lo que tiene asegurada una final extra en caso de no ganar este tramo.

El que gane la instancia de playoffs automáticamente ascenderá a la LBB Oro, mientras tanto, el perdedor enfrentará al penúltimo la LBB Oro en la promoción (al mejor de cinco), al mejor de cinco, con posibilidad de un segundo ascenso.

Mientras que la serie por la permanencia que están disputando La Falda (0)-Espora (1) tendrá continuidad el próximo viernes, en Punta Alta.

El perdedor de esta serie descenderá a la LBB Bronce, mientras que el vencedor disputará la promoción -al mejor de cinco- ante el segundo de la LBB Bronce.

San Lorenzo (1º)-El Nacional (8º)

San Lorenzo fue el numero 1 y en la segunda parte sumó nueve victorias en 10 partidos (solo perdió ante Altense, en la penúltima fecha, 77-71).

En su cancha ganó en las últimas 10 presentaciones.

El Nacional fue 8º y tuvo que sortear el play-in, primero con derrota ante Ateneo (7º), de visita, 74-68 y después le ganó a Velocidad (10º), como local, 64-59.

En sus últimas cinco salidas no pudo festejar. En esa condición perdió nueve partidos y ganó cuatro.

Cancha: Romá Avecilla (San Lorenzo).

Árbitros: Marjorie Stuardo, Juan Agustín Matías y Juan Gabriel⁩ Jaramillo⁩.

Novedades: en el local continúan afuera los lesionados Nahuel Diez y Simón Seewald, en tanto que Matías Martínez se va a cambiar, aunque es improbable su participación.

La visita, en tanto, tiene el regreso de Octavio Rayes (estuvo de viaje de egresados).

Antecedentes: San Lorenzo ganó las dos veces que se midieron: 74-66, de visita, y 81-74, de local.

Altense (2º)-Ateneo (7º)

Altense, tras las dos derrotas iniciales en el segundo tramo, se acomodó y triunfó en ocho de los nueve partidos.

Ateneo, un tanto irregular en la temporada, superó a El Nacional en el play-in, defendiendo su séptimo lugar.

En la recta final acumuló cuatro victorias en fila, tras sufrir, previamente, cuatro derrotas consecutivas.

Cancha: Armando Traini (Altense).

Árbitros: Alejandro Ramallo, Sebastián Giannino y Joaquín Binsou.⁩

Novedades: los dos están completos, en la visita, con el regreso de Joaquín Margiotta, recuperado de un desgarro que le demandó un largo tiempo sin jugar.

Antecedentes: en la primera fecha del torneo se impuso Altense, de visita, 67-66, y en el inicio de la segunda parte ganó Ateneo, en suplementario, 75-65 (61-61).

9 de Julio (3º)-Argentino (6º)

9 de Julio ganó seis de los últimos siete compromisos y lleva cinco partidos sin perder en su cancha.

Argentino, por su parte, ganó un partido más en el segundo tramo (seis) respecto del primero (cinco). En su última presentación perdió de local en suplementario con Altense, 86-76 (69-69), y antes se impuso en los otros tres juegos.

Cancha: Néstor Damiani (9 de Julio).

Árbitros: Eduardo Ferreyra, Néstor⁩ Schernenco y Jerónimo Javier Ocampo.

Novedades: en los locales no está Agustín Osinaga.

Antecedentes: en la primera rueda ganó 9 de Julio de local, 78-69, y en la segunda festejó Argentino, en su cancha, 71-64.

Comercial (4º)-Sportivo (5º)

Comercial y Sportivo son, de las cuatro series, los que se enfrentaron en más oportunidades, con historial favorable al tricolor, 4 a 1.

El portuario ganó cuatro de los últimos cinco partidos y la única derrota fue justamente de local ante Sportivo, de local.

Por su parte Sportivo, en el segundo tramo ganó seis partidos: tres de local y tres de visita.

Cancha: Osvaldo Giorgetti (Comercial).

Árbitros: Alejandro Vizcaíno, Sebastián Arcas y Marcelo Gordillo.⁩

Novedades: los dos planteles están completos.

Antecedentes: en ambos partidos de fase regular triunfó Sportivo: 66-59 de local y 75-73, de visita.

En tanto, en semifinales del primer tramo comenzó ganando Comercial, de visita, 81-69 y Sportivo respondió venciendo de visita (76-58) y de local (75-65).