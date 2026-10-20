Dura sanción de la FIFA al técnico de Egipto por gestos y declaraciones ante Argentina en el Mundial 2026

El Comité de Disciplina de la Federación Internacional de Fútbol Asociado (FIFA) dictaminó sanciones contra Hossam Hassan, el seleccionador nacional; Ibrahim Hassan, hermano y asistente del técnico; y el delantero Mostafa Zico, de la selección de Egipto, por el escandaloso final ante Argentina en el Mundial 2026.

La Federación de Fútbol Egipcia emitió el comunicado del veredicto realizado por el Comité a cada integrante del conjunto nacional africano.

Las penas para los hermanos Hassan, del cuerpo técnico, fueron la suspensión por tres partidos cada uno; mientras que el delantero, autor de uno de los goles de su selección en dicho duelo, estará cinco encuentros sin poder representar a su país.

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La entidad máxima del fútbol egipcio presentó una solicitud al Comité Disciplinario de la FIFA para obtener los motivos y justificaciones detallados de las decisiones adoptadas, con el fin de estudiarlas y evaluar la situación jurídica, como preparación para interponer los recursos de apelación de conformidad con la normativa aplicable.

Estas sanciones se realizaron debido a las escandalosas declaraciones del técnico y del delantero luego de sufrir una remontada histórica ante Argentina, cuando iban ganando por dos goles y terminaron con derrota por tres sobre el final para quedar eliminados en los octavos de final del Mundial que se disputó en Estados Unidos, Canadá y México este mismo año.

Hossam Hassan se quejó del arbitraje del francés François Letexier: “fue un partido amañado y todo el mundo lo vio”; además de afirmar que es una “cuestión de marketing y dinero” y sentenció que “ellos”, en representación de la FIFA, “quieren que Messi sea campeón del mundo”; esto se sumó a los gestos que hizo cruzando los brazos hacia arriba en medio de la cancha enfrente de Lionel Messi, al igual que su hermano.

Sus reclamos fueron continuados por el delantero Mostafa Ziko que felicitó a Argentina “por la Copa del Mundo”, para luego agregar que el torneo está “arreglado” y “el árbitro fue injusto”.