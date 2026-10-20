A 50 años del Argentinos Juniors-Talleres que cambió la historia: ¡Debutó Diego Armando Maradona!

Se cumplen hoy 50 años del debut de Diego Armando Maradona en la primera división del fútbol argentino, con la camiseta de Argentinos Juniors y ante Talleres de Córdoba.

El encuentro se disputó el miércoles 20 de octubre de 1976 y fue victoria para los cordobeses por 1 a 0, con gol de Luis "Hacha" Ludueña.

Diego se enteró que cumpliría uno de sus sueños un día antes, cuando el entrenador Juan Carlos Montes se lo comunicó en el entrenamiento.

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“Agarré, desde ahí mismo, desde Comunicaciones donde nos entrenábamos, me fui corriendo con el corazón en la boca para contarles a mis viejos. Y claro, le conté a la Tota y te imaginás… A los dos segundos ya lo sabía todo Fiorito", contó Maradona en sus memorias.

"Voy a rezar por vos, hijo", le dijo Doña Tota antes de que un adolescente Diego partiera de su casa hacia La Paternal.

Papá Don Diego pidió permiso en su trabajo para retirarse antes y estar presente en el estadio, que unos cuantos años después llevaría el nombre de su hijo.

Finalmente Maradona hizo su estreno con la camiseta número 16, ingresando por Rubén Aníbal Giacobetti.

Con apenas 15 años, 11 meses y 20 días, "Pelusa" se convirtió hasta ese momento en el jugador más joven en ver acción en Primera.

El resto es historia...