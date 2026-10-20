Se define el título de Campeón de Liga: los partidos que les quedan a los candidatos

El título de Campeón de Liga, que se le entrega a aquel equipo que finalice primero en la tabla anual, entró en su fase definitoria y hay varios equipos que se mantienen metidos de lleno en la pelea.

Los dos equipos que lideran son Boca y Argentinos Juniors, ambos con 54 puntos, que tomaron el liderazgo luego de sus respectivos triunfos ante Talleres de Córdoba y Banfield y del empate de Independiente Rivadavia contra Tigre.

En las últimas fechas, Boca, que va por la "cuádruple corona", tendrá unos durísimos enfrentamientos ya que visitará a Independiente, recibirá a River en una nueva edición del Superclásico y jugará en Florencio Varela contra el siempre complicado Defensa y Justicia.

Argentinos Juniors, por su parte, tampoco la tendrá nada fácil debido a que en la próxima fecha tendrá un duelo clave contra Independiente Rivadavia de Mendoza, que está tercero en la tabla anual con 53 unidades, para luego enfrentarse con Atlético Tucumán y Huracán.

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Como se mencionó previamente, la tercera posición es para Independiente Rivadavia, que visitará a Argentinos Juniors y después se medirá con Banfield y Gimnasia de Mendoza.

En la misma línea de la "Lepra mendocina" está Rosario Central, que sumó 16 de los últimos 18 puntos posibles. Sus últimos compromisos serán contra Huracán, Sarmiento de Junín y Estudiantes de Río Cuarto.

Finalmente, la quinta posición es para Vélez, que está a solo dos puntos de los líderes. Los dirigidos por Guillermo Barros Schelotto, que en la última fecha vencieron a Gimnasia de Mendoza, se enfrentarán con Central Córdoba de Santiago del Estero, San Lorenzo y Unión.

Los otros equipos con chances matemáticas de gritar campeón son Instituto de Córdoba, River, Belgrano de Córdoba, Gimnasia y Esgrima La Plata y Lanús, aunque dependen de un milagro para finalizar en lo más alto de la tabla anual.

Los partidos que les quedan a los equipos que pelean por el título de Campeón de Liga

Boca:

Independiente (V)

River (L)

Defensa y Justicia (V)

Argentinos Juniors:

Independiente Rivadavia de Mendoza (L)

Atlético Tucumán (V)

Huracán (L)

Independiente Rivadavia de Mendoza:

Argentinos Juniors (V)

Banfield (L)

Gimnasia de Mendoza (V)

Rosario Central:

Huracán (L)

Sarmiento de Junín (V)

Estudiantes de Río Cuarto (L)

Vélez:

Central Córdoba de Santiago del Estero (V)

San Lorenzo (L)

Unión de Santa Fe (V)