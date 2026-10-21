Cómo viajar a Barranquilla para ver a Boca en la final de la Copa Sudamericana y cuáles son las opciones más económicas

Boca remontó la serie ante Vasco da Gama en el Maracaná y se metió a la final de la Copa Sudamericana, instancia donde enfrentará al ganador de la llave entre Atlético Mineiro y Montevideo City Torque el próximo 21 de noviembre en el Metropolitano Roberto Meléndez de Barranquilla. Los hinchas del Xeneize ya comenzaron a ver cuáles son las mejores opciones para alentar a su equipo, que buscará romper la racha de 18 años sin ganar un título internacional.

Distintas agencias de viajes ofrecen paquetes para viajar desde Buenos Aires hacia la ciudad colombiana. Turismo City, por ejemplo, indica que la opción más barata para llegar a Barranquilla es volando hasta Cartagena y tomándose un bus por la costa. Esta alternativa cuesta aproximadamente 750 dólares. Luego aparecen otras, como volar hacia Bogotá o Medellín y de allí a Barranquilla, o directamente desde Ezeiza hacia la ciudad que albergará la final. Las mismas oscilan entre los 900 y los 1.700 dólares dependiendo la opción elegida.

En el sitio indican que el mejor día para viajar es el jueves 19 de noviembre, mientras que la vuelta debería realizarse en lo posible dos o tres días después de la final, para abaratar los costos.

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Pero claro, a esto hay que sumarle el hospedaje. En este sentido, Despegar.com indica que registró un crecimiento del 800% en las búsquedas de vuelos de Buenos Aires a Barranquilla. La empresa ofrece paquetes de distintos valores, en los que se incluyen los vuelos y el hotel, además de facilidades como pagar en pesos o en dólares y con hasta tres medios de pagos. Los precios de los paquetes varían entre los 2.450.000 pesos y los 2.500.000.

Por último, hay que contabilizar las entradas y los gastos internos. Aún no se informó el valor de los tickets, que saldrán a la venta una vez confirmado el rival de Boca en la final. Como referencia, para la final del año pasado entre Lanús y Atlético Mineiro, costaron entre 90 y 200 dólares dependiendo de la ubicación. Los gastos dentro de Colombia varían según las posibilidades y necesidades de cada uno, pero podrían sumar al menos 100 dólares.

Teniendo en cuenta este panorama, la opción más económica para ver al Xeneize en la final de la Copa Sudamericana rondaría los 1.500 dólares (2.250.000 pesos), mientras que la más cara supera los 2.500 dólares (3.750.000 pesos). (TyC Sports)