Tenis: Sinner anunció su regreso al circuito para diciembre

El tenista italiano Jannik Sinner disputará el "Six Kings Slam" de Riad los próximos 27, 28 y 30 de diciembre, según anunció en su cuenta de Instagram, en la que publicó la imagen promocional del torneo con su rostro y su nombre. La participación del italiano fue confirmada acto seguido por SuperTennis, la televisión de la Federación Italiana de Tenis (FITP).

Sinner, ganador de las dos primeras ediciones, tratará de defender el título, después de mantenerse alejado de las pistas desde el 12 de julio, cuando conquistó Wimbledon, y de anunciar que no regresaría hasta 2027 por su lesión de rodilla.

La dolencia en la rodilla derecha lo obligó a renunciar a los Masters 1000 de Toronto y Cincinnati, al Abierto de Estados Unidos y al ATP 500 de Pekín.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

Sinner tenía previsto reaparecer durante la gira asiática, pero su ausencia primero en Pekín y después en Shangai hizo saltar las alarmas.

"Los médicos y yo hemos decidido que necesito someterme a un tratamiento para la rodilla, lo que significa que la temporada 2026 ha terminado oficialmente para mí", había dicho el actual número uno del mundo en julio.

Con su anuncio de hoy, reavivó la expectativa en el ambiente del tenis mundial.