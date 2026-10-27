Un meme y el desafortunado comentario de Mbappé que no le perdona el pueblo chino

LaLiga de España y Kylian Mbappé se disculparon con el pueblo chino por un desafortunado comentario que hizo el delantero francés que involucró sin querer al dictador Mao Zedong.

La polémica estalló debido a una entrevista donde Mbappé contó que su meme favorito es "aquel en el que usan mi cara en un dictador chino. Lo utilizo mucho con mis amigos".

Pese a no nombrarlo directamente, Mbappé se refería a Mao Zedong, una figura muy sensible para el país asiático, donde incluso burlarse por este tema puede ser un delito.

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De esta manera, marcas como Mengniu, Dongpeng y Milkground rompieron sus contratos con el francés e incluso la televisión estatal CCTV suspendió las transmisiones de LaLiga y quitó los anuncios en los que aparece.

Ante la repercusión de sus declaraciones, Mbappé pidió disculpas y reconoció que su comentario fue desacertado.

El delantero lamentó haber herido los sentimientos de personas en China y de miembros de la comunidad china en todo el mundo. Además, quiso dejar claro que sus palabras no representan el respeto que siente por el pueblo chino ni por su historia.

En este contexto, LaLiga también se expresó en redes sociales y subrayó que "lamenta profundamente la ofensa que los recientes comentarios de Kylian Mbappé han causado entre los aficionados chinos. Estos comentarios fueron realizados a título personal y no representan a LaLiga".

Asimismo, remarcaron que "el fútbol español defiende el respeto, la convivencia y la unión entre personas de todas las culturas".

Por último, explicaron que están "trabajando con nuestros socios e interlocutores en China para abordar esta situación. Asimismo, pondremos en marcha, en colaboración con los clubes y los jugadores, un protocolo de sensibilización y comunicación que promueva el respeto a las distintas culturas y contribuya a prevenir situaciones similares".