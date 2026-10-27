Fútbol liguista: se viene un sábado tremendo con definiciones en las dos categorías

En Villa Rosas, Libertad y La Armonía estarán cara a cara. Fotos: Archivo La Nueva.

¿Será un sábado histórico en el fútbol de la Liga del Sur? Con 6 partidos para alquilar balcones, un descenso en juego y muchas emociones, ese día se jugarán los cuatro cotejos de la A y dos del Promocional.

Toda la atención estará centrada en la máxima división, cuyos partidos comenzarán a las 15.

Incluso, las miradas irán hacia la zona de descenso y Promoción.

Sporting --hoy en el descenso directo--, La Armonía --actualmente en Promoción-- y San Francisco buscarán evitar la pérdida de categoría.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

Libertad, en tanto, tratará de evitar la Promoción. Y el resto de los equipos irán por un lugar en los playoffs.

El único que ya no depende de nada ni de nadie es Huracán, que amarró el 1 y tendrá la ventaja deportiva.

Cabe recordar que ante una igualdad en el puesto de descenso entre dos o más equipos será necesario jugar partidos eliminatorios.

Por su parte, ante una paridad en la zona de Promoción, se tomarán los partidos entre sí entre los involucrados.

Así va la fecha 14 del Clausura:

--Bella Vista-Huracán (en La Loma).

--Libertad-La Armonía (en el Manuel Manzano de Villa Rosas).

--Sporting-Villa Mitre (en el Enrique Mendizábal).

--San Francisco-Liniers (en el Gustavo Novoa).

Las tablas

CLAUSURA. 1º) Huracán, 21 puntos; 2º) San Francisco, 18; 3º) La Armonía y Bella Vista, 17; 5º) Sporting, 16; 6º) Libertad y Villa Mitre, 15; 8º) Liniers, 13.

ACUMULADA. 1º) Huracán, 47 puntos; 2º) Bella Vista, 42; 3º) Liniers, 36; 4º) Villa Mitre, 34; 5º) Libertad, 33; 6º) San Francisco y La Armonía, 31; y 8º) Sporting, 29.

En el Promocional

En la segunda división, sólo resta saber si será Comercial o Pacífico de Bahía Blanca el que se sume a los playoffs.

Los dos cotejos decisivos irán el sábado, a las 16.

En Cabildo, Pacífico recibirá a Comercial, mientras que en calle Terrada, Pacífico de Bahía esperará por Tiro Federal.

En tanto, el domingo a las 11, se medirán Sansinena-Rosario y Dublin-Olimpo.

El aurinegro se quedó con la ventaja deportiva, Tiro Federal ya tiene amarrado el 2 y Rosario el tercer puesto.

En los playoffs cruzarán Olimpo-Comercial o Pacífico BB y Tiro-Rosario.

Las tablas

-Clausura: 1°) Olimpo, 30 puntos; 2°) Tiro Federal, 25; 3°) Rosario, 22; 4°) Comercial, 19; 5°) Pacífico de Bahía Blanca, 18; 6°) Sansinena, 11; 7°) Pacífico de Cabildo, 10; y 8°) Dublin, 4.

-Acumulada: 1°) Tiro Federal, 52; 2°) Rosario, 48; 3°) Comercial y Olimpo, 46; 5°) Sansinena, 32; 6°) Pacífico de Bahía Blanca, 26; 7°) Dublin, 21 y 8°) Pacífico de Cabildo, 18.