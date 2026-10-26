"Pato" Mángano: "Desde un principio intentamos posicionar a Pacífico en donde tiene que estar"

De menor a mayor, Pacífico de nuestra ciudad fue encontrando funcionamiento y resultados. La mejora fue tal en el transcurso del certamen Clausura que llega con chances de meterse en los playoffs a una fecha del epílogo. El triunfazo ante Comercial como visitante 3 a 1 le dio la ilusión de pelear hasta el final. Y así lo entendió también su entrenador Patricio Mángano.

“Desde un principio, intentamos mejorar campañas anteriores y posicionar a Pacífico en dónde tiene que estar, peleando y manteniéndonos en la conversación", explicó el DT del Verde en el programa El Diario Deportivo, que se emite en La Nueva Play, de lunes a viernes, de 15 a 16.

“Lo hablaba con mi ayudante de campo el 'Cabezón' López (Emiliano), fuimos aprendiendo con el desarrollo del torneo y nos llevó a estar como estamos. Hay que ver el lado positivo. Me acuerdo que después del partido que perdimos contra Cabildo en nuestra cancha hicimos un cambio, incluso de esquema y de formas, y pudimos crecer", amplió el DT.

"Los chicos están en un crecimiento bárbaro, aunque nos costó al principio, sobre todo porque llevamos nuevas formas. Se fueron soltando y tratamos de inculcarles que nuestro objetivo no era numérico sino un trabajo a largo plazo", agregó.

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