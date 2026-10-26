Lautaro Martínez quedó 22° en la votación del Balón de Oro; se espera al ganador
La premiación se realiza en Londres, Inglaterra.
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Lautaro Martínez terminó 22° en la votación del Balón de Oro, el prestigioso premio que entrega la revista France Football para elegir al mejor futbolista del mundo.
A la espera de conocer al ganador del máximo galardón y con Lionel Messi aún con chances, la organización fue revelando las posiciones preliminares entre los 30 nominados.
La de hoy fue la quinta premiación para el Toro fue 21° en 2021; 20° en 2023; 7° en 2024 y 20° en 2025
La ceremonia se realiza en The London Palladium de Londres, Inglaterra, y la entrega del premio principal será a las 17.
*Los elegidos hasta el momento
29°: Sadio Mané y William Salibá
28°: Julián Quiñones
27°: Bruno Fernandes
26°: Dayot Upamecano
25°: Marquinhos
24°: Luis Díaz
23°: Nuno Mendes
22°: Lautaro Martínez
21°: Gabriel Magalhães
20°: William Pacho
19°: Joao Neves
18°: Marc Cucurella
17°: Vinícius Jr.
16°: Ferran Torres
15°: Declan Rice
14°: Vitinha
13°: Achraf Hakimi
12°: Pau Cubarsí