Lautaro Martínez quedó 22° en la votación del Balón de Oro; se espera al ganador

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Lautaro Martínez terminó 22° en la votación del Balón de Oro, el prestigioso premio que entrega la revista France Football para elegir al mejor futbolista del mundo.

A la espera de conocer al ganador del máximo galardón y con Lionel Messi aún con chances, la organización fue revelando las posiciones preliminares entre los 30 nominados.

La de hoy fue la quinta premiación para el Toro fue 21° en 2021; 20° en 2023; 7° en 2024 y 20° en 2025

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La ceremonia se realiza en The London Palladium de Londres, Inglaterra, y la entrega del premio principal será a las 17.

*Los elegidos hasta el momento

29°: Sadio Mané y William Salibá

28°: Julián Quiñones

27°: Bruno Fernandes

26°: Dayot Upamecano

25°: Marquinhos

24°: Luis Díaz

23°: Nuno Mendes

22°: Lautaro Martínez

21°: Gabriel Magalhães

20°: William Pacho

19°: Joao Neves

18°: Marc Cucurella

17°: Vinícius Jr.

16°: Ferran Torres

15°: Declan Rice

14°: Vitinha

13°: Achraf Hakimi

12°: Pau Cubarsí