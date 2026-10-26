Los resultados que necesita Kimi Antonelli para consagrarse campeón en el GP de México

El italiano Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) se quedó con el triunfo en el Gran Premio de Estados Unidos de Fórmula 1 y tiene prácticamente asegurado el título, que podría definirse este fin de semana en México.

Gracias a la victoria de este domingo, que fue la novena en la temporada para Antonelli, el italiano llegó a los 365 puntos y le sacó 123 puntos a su escolta, que es su compañero de equipo en Mercedes, el británico George Russell, y 124 al otro contendiente al título, el también británico Lewis Hamilton (Ferrari).

De esta manera, el italiano de solo 20 años podría convertirse en el campeón más joven en la historia de la Fórmula 1 en el Gran Premio de México, que será el 1.º de noviembre en el Autódromo Hermanos Rodríguez.

Para que esto ocurra, a Antonelli le bastará con terminar noveno en la carrera del domingo en caso de que Russell se quede con el triunfo; mientras que, si el ganador es Hamilton, el italiano gritará campeón si finaliza décimo.

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De todas maneras, el italiano tiene el título prácticamente asegurado, ya que Hamilton o Russell tendrían que ganar las próximas cinco carreras para mantener las esperanzas.

Por ahora, el campeón más joven en la historia de la Fórmula 1 es el alemán Sebastian Vettel, quien se consagró en la temporada 2010 con solo 23 años, 4 meses y 11 días.

Los horarios

El cronogama y horarios del GP de México:

Viernes

Práctica libre 1 a las 15:30.

Práctica libre 2 a las 19.

Sábado

Práctica libre 3 a las 14:30.

Clasificación a las 18.

Domingo

Carrera a las 17.