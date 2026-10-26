El 1 de Huracán, un hombre de bien: “Jugamos bien, hicimos todo bien y ganamos más que bien”

Sergio Daniel Peysse peche1503@hotmail.com Egresado del Instituto Superior en Ciencias de la Comunicación Social. Cronista de la sección Deportes de La Nueva. desde el 9 de octubre de 1995, especializado en fútbol. Entre 2002 y 2018 cubrió a Olimpo en Primera división. Trabaja en televisión y radio. Además, integró el equipo periodístico de "El Diario del Mundial", que se emitió en La Nueva Play.

En la seguridad que transmite su arquero también descansa la esperanza de Huracán, un equipo bien armado desde atrás hacia adelante y con múltiples variantes en ofensiva si lo comparamos con los rivales a los que le tocó enfrentar en este torneo Regional Amateur que otorga 4 ascensos al Federal A 2027.

Sin enredos en su andar y con funciones específicas que colmaron las expectativas en el juego colectivo, el “Globo” dio un paso casi decisivo para avanzar de fase en el cotejo de ida de cuartos de final, al superar, en el bule, 3-0 a Santa Rita de Piedritas, un rival que, en la revancha y en su cancha, deberá ser más ofensivo y ambicioso si pretende achicar la ventaja, más allá de estar lejos del nivel futbolístico que mostró el representante de la Liga del Sur.

“La diferencia de tres goles nos da tranquilidad, pero no es decisiva; debemos ir a Piedritas mentalizados en hacer el mismo partido que ayer, presionando y no dejando jugar a un equipo con buenas individualidades”, resaltó Matías Salvarezza, que con manos de acero mantuvo su valla invicta frente a dos o tres remates que lo obligaron a exigirse para contenerlos o despejarlos al córner.

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“Son equipos que de locales suelen hacerse fuertes con un cambio de mentalidad, por eso debemos tomar recaudos, aunque en el partido de ayer jugamos muy bien, hicimos todo muy bien y nos quedamos merecidamente con la victoria”, sintetizó el “1”.

--¿Fue la mejor producción de Huracán en el sintético?

--Hubo varios encuentros con altas producciones, pero esta vez plasmamos en el campo lo que trabajamos en la semana, teníamos muy en claro lo que debíamos hacer y nos impusimos a base de juego, orden y prolijidad. Salió todo de 10.

--Desde mi punto de vista, Independiente de San Cayetano (adversario en octavos) lo exigió más que este de Piedritas.

--Puede ser, Independiente, acá en el bulevar, por momento nos manejó la pelota en el medio y con jugadores rápidos y picantes nos hizo correr por toda la cancha. Santa Rita no es mal equipo, pero nosotros no lo dejamos jugar, recuperamos el balón en la parte alta, nos hicimos de las pelotas divididas y la ventaja pudo haber sido mayor si no errábamos tantos goles en el primer tiempo.

“Estamos muy en los dos frentes (Regional Amateur y certamen local), es el objetivo planeado a principio de año. Además de estar preparados, estamos ilusionados y confiados, y eso nos ayuda a ser quienes queremos ser”.

--Un arquero del plantel, que no sos vos, prometió facturas si el equipo ganaba, aunque Ezequiel Alonso, según me comentaron, organizó una “vaquita” con sus colegas del arco: ¿tenés que transferirle a alguna cuenta?

--Ja, ja,., No tengo nada que ver y no sé si hubo una apuesta entre Eze e Iván Agudiak, quien le está pidiendo que cumpla con 4 docenas de facturas o sandwichitos. En la nota del partido de ayer Ezequiel reconoció que hubo una promesa, así que se deberá “poner” o lo van a volver loco toda la semana.