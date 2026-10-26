Villa Mitre ganó el primero ante Douglas: "No tenemos que pensar en la ventaja y jugarlo como una final"

Villa Mitre venció ayer a Douglas Haig de Pergamino, por 1 a 0, y arrancó en ventaja la llave de los octavos de final de la Reválida del Torneo Federal A.

El triunfo tricolor, con gol de Santos Bacigalupe, tuvo una gran figura y fue su arquero Juan Pablo Mazza, quien atajó un penal cuando el partido todavía estaba 0 a 0.

"La verdad que muy contento por el partido de ayer, fue durísimo, más por cómo se había presentado: con un penal en contra", reconoció el tandilense, quien le contuvo el intento Jonathan Palacio a los 40 minutos.

"Fue un partido de mucho ida y vuelta, por ahí no es normal en la categoría. Este partido se presentó así, creo que los primeros 30 minutos nuestros fueron muy buenos. Hicimos un desgaste terrible, lamentablemente fallamos en la definición, no aprovechamos las jugadas. Después, por ahí, mermamos un poco. Creo que si en esos 30 minutos lográbamos hacer un gol iba a cambiar el desarrollo del partido, hicimos el desgaste pero no la pudimos embocar. Eso es algo que tenemos que corregir", agregó el "1".

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Se trató del segundo penal atajado en la temporada para Juampi, manteniendo la eficacia del 100% en el año.

El otro intento que contuvo fue en el empate como visitante ante Círculo Deportivo, por la primera fase.

"Siempre con el entrenador de arqueros y el resto del grupo de arqueros tratamos de ver quienes son los posibles ejecutantes y analizamos los últimos penales que tienen pateados cada uno. En base a eso, después decido yo", contó.

"Creo que fue muy importante, porque si nos hacían el gol ahí iba a cambiar totalmente el desarrollo del partido", remarcó.

Esta victoria le permite a la Villa ir a Pergamino con la chance de que dos resultados (empatar u otro triunfo lo mete en la próxima llave) le den la clasificación.

"Ellos también por algo están donde están, tienen jugadores de jerarquía y un buen equipo. Se hizo un partido de ida y vuelta, que lo supimos defender, hubo que aferrarse a ese 1 a 0, que por ahí a muchos les parece un resultado corto para ir a definir la serie de visitante, pero nosotros queríamos ganar de local y lo hicimos. Ahora vamos con toda la ilusión a Pergamino", avisó.

"Sabemos que vamos a Pergamino, una cancha linda, grande. Ellos tienen buena localía, pero nosotros no tenemos que pensar en que vamos con una ventaja de un gol, tenemos que salir a jugar esos 90 minutos como si fuera una final. Tenemos que ir a buscar el partido, obviamente que al tener la ventaja podes ir viendo los momentos, pero no sirve de nada meternos atrás", entendió.

Juampi también remarcó dos virtudes del equipo: el mantener el arco en cero y el reponerse de las adversidades que debió atravesar en el torneo.

"Mantener el arco en cero es lo que te hace pelear arriba y estar siempre con chances. Más ahora, en estos cruces mata-mata, el arco en cero siempre te da una chance. Así que muy contento por el trabajo que vengo haciendo, no sólo yo sino todo el equipo. Es un trabajo del equipo entero, nuestros delanteros son los primeros en defender, hacen un gran desgaste presionando. Es una alegría para todos", remarcó.

"Esta años nos han pasado muchas cosas, que siempre digo: si le hubiera pasado a otro grupo que no está unido, le hubiera jugado en contra. Nosotros tuvimos lesiones graves, muchísimos desgarros, jugadores importantes que se fueron, el grupo se fue reponiendo a todas esas adversidades y acá estamos. Seguramente vamos a seguir dando pelea", dijo el arquero.

Además, analizó esta nueva fase de la Reválida y cómo se afronta.

"Los equipos que no tienen tanta aspiración se los nota que juegan más sueltos, tienen más para ganar que para perder. Pero nosotros estamos en un club muy grande, nos dolió mucho no haber estado en la pelea por el primer ascenso y ahora sentimos que tenemos la obligación de llegar hasta el final y meternos entre los mejores para pelear en el segundo ascenso", se ilusionó.

Pensando a futuro y teniendo en cuenta los resultados del fin de semana, no sería descabellado pensar que en caso de que Villa Mitre y Olimpo avancen de fase, haya clásico en cuartos de final (las llaves se reordenarán según los clasificados).

"Ayer me empezó a llegar esa información: que se puede dar un clásico en cuartos de final. Pero antes tenemos un partido durísimo, antes de pensar en eso. Primero tenemos que hacer los deberes y después se verá. Si llega a tocar un clásico sería muy lindo para todos. Pero primero pensamos en el domingo, en hacer un gran partido y después ver con quién nos toca", cerró Juampi.

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