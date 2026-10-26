Fútbol femenino: quedaron definidos los cruces de playoffs de Primera A en la Liga del Sur

STMBB se quedó con el primer puesto del Torneo Clausura, seguido por Villa Mitre y Tiro Federal. En las semifinales, el líder se medirá con Bella Vista, mientras que el conjunto tricolor enfrentará al aurivioleta.

La fase regular del Torneo Clausura de Primera A del fútbol femenino de la Liga del Sur llegó a su fin y quedaron definidos los cruces de playoffs que determinarán a los finalistas del certamen.

STMBB finalizó en lo más alto de la tabla de posiciones con 37 puntos -también fue líder en la tabla general con 72 puntos, sumando Apertura y Clausura-, producto de 12 victorias, un empate y una derrota. Además, registró 50 goles a favor y apenas 11 en contra.

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El segundo lugar fue para Villa Mitre, que sumó 35 unidades (tercero en la general con 64), con 11 triunfos, dos empates y una caída.

Tiro Federal terminó tercero con 31 puntos (segundo en la general con 66), mientras que Bella Vista ocupó la cuarta posición con 16 (sexto en la general con 25).

De esta manera, las semifinales tendrán los siguientes enfrentamientos con ventaja para el elenco que hace de local: STMBB vs Bella Vista y Villa Mitre vs Tiro Federal.

En el resto de la clasificación, Sporting concluyó quinto con 15 puntos (cuarto en la general con 35 puntos), AEC terminó sexto (quinto en la general con 29) con 9, y La Armonía (séptimo en la general con 16) y Libertad (octavo en la general con 13) compartieron las últimas posiciones, con 7 unidades cada uno.

Con la tabla definida, los cuatro clasificados comenzarán la etapa decisiva del campeonato con el objetivo de alcanzar la final y quedarse con el título del Torneo Clausura.

Los resultados de la fecha 14

Con la realización de la fecha 14, uno de los resultados destacados fue la goleada de Villa Mitre por 5 a 1 frente a AEC. Sol Menéndez Perrone fue la gran figura del encuentro al convertir los cinco tantos de su equipo, mientras que Zoe González marcó para AEC.

Además, STMBB venció por 1 a 0 a La Armonía con gol de Marianela Santana.

Por su parte, Sporting superó por el mismo resultadopor 1 a 0 a Libertad, gracias a la conquista de Sofía Mattos.

Asimismo, Bella Vista derrotó por 2 a 1 a Tiro Federal. Brisa Aguirre y Mía González marcaron para el conjunto ganador, mientras que Camila Odriozola anotó para Tiro Federal.

Las semifinales de Primera B

Por otra parte, se disputaron los partidos de ida correspondientes a las semifinales del torneo de Primera B.

Liniers consiguió una importante victoria como visitante al derrotar por 2 a 1 a Rosario Puerto Belgrano. Juliana Ruiz convirtió para el equipo rosaleño, mientras que Paz Cutrín y Giuliana Murano anotaron los goles del conjunto ganador.

En la otra llave, SPIQPYA se impuso por 1 a 0 ante San Francisco, con un tanto de Romina Zarza, y tomó ventaja de cara al encuentro de vuelta.

En Reserva

Tras la finalización de la fase regular del Torneo Clausura de la Liga del Sur, también quedaron establecidos los cruces de playoffs de la categoría Reserva del fútbol femenino.

En esta instancia, los enfrentamientos serán los mismos que en Primera A, pero con la localía invertida. De esta manera, Bella Vista recibirá a STMBB, mientras que Tiro Federal será local frente a Villa Mitre.