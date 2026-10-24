La bahiense Ruiz Acosta logró dos medallas con el seleccionado nacional de natación en Chile

Mauro Gustavo Giovannini Periodista. En La Nueva desde 2013. Especializado en el movimiento olímpico. Asistió a los Juegos Olímpicos de Río 2016, a los Juegos Olímpicos de la Juventud Buenos Aires 2018, a los Juegos Suramericanos de la Juventud Rosario 2022, a los Juegos Suramericanos Asunción 2022, a los Juegos Panamericanos Santiago 2023, los Juegos Olímpicos París 2024, los Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025, los Juegos Suramericanos de la Juventud Panamá 2026 y los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026, entre otros eventos internacionales.

La nadadora bahiense Carmela Ruiz Acosta complió con creces su participación en la XLIV Copa Pacífico Chile 2026 junto al seleccionado nacional.

La joven representante de Uno Bahía Club compitió en dos pruebas individuales y dos relevos, y conquistó dos medallas.

Carmela se quedó con la presea de plata en el relevo 4x100 combinado y con la de bronce en los 100 metros pecho, su estilo preferido.

Además, la entrenada en nuestra ciudad por Martín Sottile alcanzó el cuarto puesto en los 200 metros pecho y el cuarto siendo parte del relevo 4x100 cambiando mixto.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

El certamen se llevó a cabo en la pileta olímpica del Centro Acuático Kristel Köbrich, en Santiago de Chile.

Del mismo participaron nueve selecciones nacionales de Sudamérica, sus cinco países fundadores (Chile, Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú) y cuatro naciones invitadas (Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay).

Resumen de la actuación de Carmela

Relevos 4x100 combinado mujeres - 2°, con 4:36.68. La bahiense nadó pecho, mientras que el equipo se completó con Isabella Fassione (espalda), Martina Vega (mariposa) y Martina Zawadzki (crol).

100 m pecho - 3°, con 1:17.10.

200 m pecho - 4°, con 2:49.62.

Relevos 4x100 combinado mixto - 4°, con 4:26.04. Junto a Agustín Latorre, Gabriel Fernández y Martina Zawadzki,.