Dieleke y Fernández de Landa serán los abanderados argentinos en los Juegos Olímpicos de la Juventud

Mauro Gustavo Giovannini Periodista. En La Nueva desde 2013. Especializado en el movimiento olímpico. Asistió a los Juegos Olímpicos de Río 2016, a los Juegos Olímpicos de la Juventud Buenos Aires 2018, a los Juegos Suramericanos de la Juventud Rosario 2022, a los Juegos Suramericanos Asunción 2022, a los Juegos Panamericanos Santiago 2023, los Juegos Olímpicos París 2024, los Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025, los Juegos Suramericanos de la Juventud Panamá 2026 y los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026, entre otros eventos internacionales.

El Comité Olímpico Argentino designó oficialmente a la nadadora Cecilia Dieleke y el gimnasta Benjamín Fernández De Landa como abanderados de la delegación nacional para la Ceremonia de Apertura de los IV Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026.

El nombramiento de ambos atletas culminó un proceso iniciado por las Federaciones Deportivas Nacionales, que postularon a sus representantes en función de sus antecedentes, méritos y logros deportivos. Tras evaluar las candidaturas, la Comisión de Atletas del COA elevó la propuesta a la Mesa Directiva de la entidad, que aprobó la elección.

Los abanderados argentinos cuentan con un recorrido destacado dentro del ciclo olímpico, habiendo sumado importantes preseas e integrado finales continentales que respaldan su designación, tanto en Asunción 2025, como en Panamá 2026 y Santa Fe 2026.

Dieleke lleva conquistadas medallas en el circuito internacional, tanto en su categoría como en competencias de adultos.

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Entre sus actuaciones sobresalientes se destacan los siguientes resultados:

Juegos Suramericanos Santa Fe 2026

Oro: 50m espalda, 100m espalda, 4x100m relevo combinado femenino.

Plata: 200m espalda, 4x100m relevo libre femenino, 4x100m relevo combinado mixto.

Bronce: 4x200m relevo libre femenino.

Juegos Suramericanos de la Juventud Panamá 2026

Oro: 50m libre, 100m espalda, 4x100m relevo combinado femenino.

Plata: 200m espalda, 4x100m relevo combinado mixto.

Juegos Panamericanos Junior Asu2025

Plata: 100m espalda, 4x100m relevo combinado femenino, 4x200m relevo libre femenino, 4x100m relevo combinado mixto.

Bronce: 200m espalda, 4x100m relevo libre femenino.

Por su parte, Fernández De Landa ha mostrado regularidad y presencia en las finales de los principales torneos multideportivos juveniles:

Juegos Suramericanos de la Juventud Panamá 2026

Plata: individual general.

Bronce: suelo.

Finales: 4º en anillas, 5º en barra fija, 5º en barras paralelas y 6º en salto.

Juegos Panamericanos Junior Asu2025

Resultados: 7º en salto, 7º en equipo y 15º en el individual general.

La cuarta edición de los Juegos Olímpicos de la Juventud marcará un hito histórico para el Movimiento Olímpico mundial, ya que será la primera vez que una cita olímpica tenga lugar en el continente africano.

La competencia se desarrollará entre el 31 de octubre y el 13 de noviembre en Senegal, teniendo a las ciudades de Dakar, Diamniadio y Saly como sedes principales.

La delegación argentina estará integrada por 42 atletas que obtuvieron su plaza según los diversos criterios de clasificación establecidos por las federaciones internacionales. Competirá en 16 disciplinas: atletismo, básquet 3x3, ciclismo, ecuestre, esgrima, futsal, gimnasia artística, judo, natación, remo coastal, rugby, skateboarding, tenis de mesa, vela, voleibol de playa y wushu.

Calendario de eventos del ciclo olímpico

2026

31/10 al 13/11 - IV Juegos Olímpicos de la Juventud (Dakar, Senegal)

2027

1/4 al 10/4 - I Juegos Argentinos de Alto Rendimiento Junior (Rosario, Argentina)

23/7 al 8/8 - XX Juegos Panamericanos (Lima, Perú)

2028

14/7 al 30/7 - XXXIV Juegos Olímpicos (Los Ángeles, Estados Unidos)

2029

II Juegos Argentinos de Alto Rendimiento

III Juegos Panamericanos Junior (Rosario, Argentina)

V Juegos Suramericanos de la Juventud

2030

XIV Juegos Suramericanos

V Juegos Olímpicos de la Juventud (Santiago de Chile, Asunción del Paraguay o Bangkok)

2031

II Juegos Argentinos de Alto Rendimiento Junior

XXI Juegos Panamericanos (Asunción, Paraguay)

2032

23/7 al 8/8 - XXXV Juegos Olímpicos (Brisbane, Australia)