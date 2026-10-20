Cruce bahiense: Ramiro Santiago fue el goleador del partido y Jano Martínez festejó el triunfo
Ferro derrotó a Platense, por 86 a 81, en otra jornada de Liga Nacional.
En su debut como local, Ferro derrotó esta noche a Platense, por 86 a 81, por la Liga Nacional, partido que tuvo enfrentamiento entre bahienses, ex compañeros en Villa Mitre de nuestra ciudad: Jano Martínez y Ramiro Santiago.
El base estuvo en cancha 19m21, convirtiendo 7 puntos (0-3 en triples, 3-3 en dobles y 1-2 en libres), además de bajar 8 rebotes, dar 3 asistencias y recuperar 3 balones.
Por su parte, el pringlense Valentín Bettiga terminó con 8 puntos y 7 rebotes, en 27m33.
El mejor jugador del verde fue Kevin Hernández, autor de 17 puntos (9-12 en libres y 4-4 en dobles).
Santiago por su parte, resultó el goleador del partido, con 19 puntos (1-5 en triples, 6-7 en dobles y 4-5 en libres), en 28 minutos.
Los equipos tienen el mismo récord: 2 victorias y 3 derrotas.
Pasó la "Frontera"
En tanto, Olímpico (La Banda) derrotó como visitante a San Martín (Corrientes), por 106 a 86, con 30 puntos de Ramiro Frontera: 2-2 en triples, 8-10 en dobles y 8-10 en libres.