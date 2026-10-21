Los Sixers, con el debut de LeBron James (41 años), opacaron la fiesta de los Knicks, el último campeón

LeBron en acción. Empezó su temporada 24 en la NBA.

El Madison Square Garden estaba preparado para la fiesta de los Knicks y los Sixers fueron el invitado que se convirtió en protagonista, venciendo 106 a 100 en la propia casa del último campeón.

A los 41 años, LeBron James inició su vigésimo cuarta temporada en la NBA, con cuatro títulos encima. Y en su debut aportó 14 puntos, nueve rebotes y siete asistencias.

El goleador fue Tyrese Maxey con 28 puntos, mientras que Jaylen Brown aportó 19, más 11 rebotes de Joel Embiid.

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En los Knicks hubo 21 puntos de Jalen Brunson, más 19 y 12 rebotes de Karl-Anthony Towns.

En otro de los encuentros de la primera jornada de la NBA, Oklahoma venció a los Spurs, por 116 a 104, con 32 puntos de Shai Gilgeous-Alexander.

Mientras que los Pistons derrotaron a los Celtics, por 121 a 113, con 22 puntos de Cade Cunningham y Jalen Duren, más 21 de Duncan Robinson.

Enfrente, Paul George convirtió 38 puntos.