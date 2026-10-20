¡Qué debut! Villa Mitre arrancó ganando a puro Pico, pala y algo más...

Javier Bollo se fajó de lo lindo, sumó puntos, aportó energía y fue clave en el triunfo de Villa Mitre. Fotos: Emmanuel Briane-La Nueva.

De un tiempo a esta parte, el básquet de Villa Mitre le agregó a sus noches un característico ritual tras cada victoria.

Ese final con los jugadores en el centro de la cancha, unidos en festejo con los hinchas, al ritmo del ya reconocido "Dale, Dale, Ve....".

Bueno, esta noche, en el primer partido de la temporada de Liga Argentina, el tricolor ya se dio el gusto de estrenar el cántico con su gente en el José Martínez, tras vencer a Pico.

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La victoria, por 56 a 52, se celebró aún más porque fue trabajada y durísima e incluso, en algún pasaje pareció lejana, en una jornada en la que el juego no fue el mejor pero el equipo sí mostró otras aristas más que positivas.

Pese a estar casi todo el partido en desventaja, el equipo dirigido por Sebastián Ginóbili tuvo un buen cierre y pudo sellar el triunfo.

Federico Harina calentó la mano en el momento clave.

Los primeros puntos de la noche de Federico Harina, recién a falta de un minuto para que termine el tercer cuarto y con dos triples en fila, comenzaron la levantada final de la Villa.

A ese envión del capitán se sumaron otros intérpretes en el cierre, para conseguir un trabajadísimo triunfo y de bajo goleo.

El refuerzo Álvaro Yarza fue el goleador del equipo, con 13 puntos. Además, hubo 10 de Alejo Blanco y 8 de Harina y Javier Bollo.

El estadounidense Jahsim Floyd terminó con 12 rebotes (el que más bajó del partido) y 4 puntos.

*El desarrollo

Por una cuestión lógica de tratarse del debut de Villa Mitre en la temporada, todo estaba por verse tras el primer salto inicial de la 2026-27.

Con algunos regresos, los que se quedaron y un par de caras nuevas foráneas (Álvaro Yarza y Jahsim Floyd fueron titulares), el nuevo modelo del tricolor movía por primera vez de manera oficial ante su público, que llegó en buen número.

A decir verdad, la carta de presentación no fue la mejor para el equipo dirigido por segundo año consecutivo por Sebastián Ginóbili.

Es que los primeros minutos del equipo bahiense no fueron para nada buenos, acaso sacándose de a poco el peso del debut, le costó ser fuerte atrás y, sobre todo, anotar puntos adelante.

Joaquín Jasen sumó cuando ingresó.

En ese contexto, Pico mostró un buen juego de pases, lastimó con un pick and roll sencillo desde el poste alto y aprovechó la ventaja que tenía en más de un cambio defensivo.

Ante un Villa Mitre que no encontraba gol (1-10 en tiros de campo), la visita tomó rápidamente la ventaja, que primero fue de 8 (12-4) y luego estiró a 11 (15-4).

Para graficar lo torcida que había comenzado la noche para el dueño de casa, en una de las pocas jugadas que pudo conectar ofensivamente, Jahsim Floyd intentó volcarla en soledad y la red le jugó una mala pasada, sacando la pelota antes de que la atravesara por completo.

De hecho, los árbitros detuvieron el juego para que los dirigentes "estiraran" la red utilizando dos palos de escoba, el tradicional y artesanal método que siempre resulta.

Había que estirar la red, que le jugó una mala pasada en la volcada a Floyd.

Un comienzo lejos del ideal, en el que su rival alargó rápidamente su rotación y fue buscando variantes con distintos intérpretes. Y aunque por pasajes estuvo errático, así y todo tomó aire.

Ese primer cuarto no cambió demasiado la tendencia y aunque pudo ser peor la Villa lo perdió por 16 a 7, con un flojísimo 3-16 en tiros de campo, con 2-11 en dobles y 1-5 en triples.

En el segundo parcial, de a poco, Villa Mitre fue mostrando otra cara: Alimenti tuvo un positivo ingreso en la base y lentamente el equipo fue aumentando, en energía y, sobre todo, estado de ánimo.

A la vez que se hizo fuerte atrás, también creció adelante y viceversa, una cosa llevó a la otra y soltándose un poco más en ataque se puso de pie por primera vez en la noche.

Un parcial de 7 a 0, coronado con un vistoso doble de Joaquín Jasen para achicar a 4 (14-18) y mandar un mensaje de reacción.

Eso se estiró con el correr de los minutos, a la vez que a Pico le costaba horrores anotar, casi como un espejismo de lo que le había sucedido al tricolor en el primer cuarto (los pampeanos terminaron el segundo cuarto con 2-17 en tiros de campo).

Así las cosas, sin brillar, todavía sin encontrar a un bien defendido Harina (no anotó en el primer tiempo, con 0-2 en triples y 0-2 en dobles), trabajando cada ofensiva, el equipo bahiense logró pasar al frente (21-20). Y casi como una señal de que la mano empezaba a cambiar, lo coronó (ahora sí) con volcada de Floyd, casi idéntica a aquella que (literalmente) salió de adentro.

Sepo y Jahsim Floyd buscando solucones.

No obstante, después de que pasó al frente y tras el minuto de Pico, la Villa tuvo tres pérdidas consecutivas y no pudo aprovechar de todo el envión.

En ese ir y venir, el tricolor se fue al descanso largo abajo sólo por un punto (21-22).

En definitiva, al igual que el comienzo, todo estaba por verse.

Al regreso de los vestuarios, Villa Mitre volvió a parecerse al del inicio de la noche, sobre todo porque estuvo errático adelante, forzando los ataques y sin ser claro.

Atrás tampoco terminó de ser del todo sólido y Pico empezó a crecer, sobre todo de la mano de Rodrigo Sánchez, a la postre goleador del juego.

Tanto que volvió a escaparse a 9 puntos (36 a 27), cuando el tercer parcial empezaba a irse.

Ahí llegó uno de los quiebres de la noche, porque apareció Federico Harina.

El tirador tricolor tuvo su rato, en una noche que fue sigilosamente vigilado, con defensores atentos y ayudas defensivas que lo obligaron a esforzarse al máximo para encontrar el espacio al momento de lanzar.

Faltando menos de dos minutos para que terminara el tercer chico, Fede metió dos triples en fila, con su sello característico. A la salida de las cortinas y con marca encima. En el segundo también recibió la falta, pero no pudo sumar el bonus.

Javier Bollo, en acción cerca del cesto.

Esas bombas que hicieron levantar definitivamente a la gente y llenar de buenas vibras el Martínez, le permitieron a la Villa ponerse a un punto (35 a 36).

A eso se sumó el voluntarioso, mañoso, laburador y clave Javier Bollo con un simple, más un doble de Alimenti a media distancia, y el tricolor entró al último chico ganando por 2 (38 a 36).

Un buen arranque de último cuarto a Pico le permitió estampar un parcial de 7 a 0, dejando al local nuevamente abajo, ahora por 3 (43 a 40) y cada vez con menos margen de error.

Con el partido igualado y con Harina afuera recuperando aire y piernas para el cierre, Villa Mitre tenía algunos minutos clave, sobre todo para ver quién sería el que tomara la bandera ofensiva en el equipo.

Ahí aparecieron distintos intérpretes, fundamentalmente Alejo Blanco con dos triples, un par de penetraciones de Yarza, más la conducción de Alimenti y el aporte en distintos rubros de Bollo.

Así las cosas y mientras vibraba al ritmo de su público, la Villa escapó a 6 (52 a 46) con 1m31s por jugar, en un partido de tan bajo goleo que parecía suficiente para empezar a cerrar el juego.

Álvaro Yarza en una de sus característica penetraciones y lanzando tras la falta.

No obstante, Pico castigó duramente dos rotaciones defensivas no tan buenas del tricolor y con dos triples (Reinaudi y Sánchez) se puso a uno (53 a 52) con 51 segundos en el reloj.

Tras el minuto de Sepo, Villa Mitre sumó un par de buenas defensas, una clave que terminó con robo y corrida de Harina, para tomar algo de aire: 55 a 53, con 13 segundos por jugar.

Ahí hubo minuto de Pico, que repuso del costado y casi sin que corriera el reloj, lanzó de tres puntos con Juan Ignacio Rodríguez Suppi, que no pudo convertir y la Villa recuperó el balón, sumó desde la línea con Alem y defendió la última.

En definitiva, Villa Mitre trabajó muchísimo en el debut, pero ya tuvo el primer festejo de la temporada. Y en un contexto de renovación, cuánto vale...

*Cómo sigue

Villa Mitre volverá a jugar por Liga Argentina recién el 3 de noviembre, cuando reciba a Deportivo Norte.

*El resto

En los otros partidos de la jornada, correspondientes a la Conferencia Sur, La Unión venció a Pergamino Básquet, 79 a 64.

En los entrerrianos, Joaquín Sánchez anotó 15 puntos (1-4 en t3, 5-7 en t2 y 2-5 en t1), más 3 rebotes y 2 asistencias, en 25m47.

Mientras que hizo su debut, en el perdedor, Franco Ruiz (ex Pueyrredón, ingresando 3m50, y sumando un punto y un rebote.

También, Ciclista venció de visitante a Gimnasia, 91 a 81 y Unión (Mar del Plata) le ganó a Central Entrerriano, 71 a 53.