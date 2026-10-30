Es el momento de África: se ponen en marcha los IV Juegos Olímpicos de la Juventud

Mauro Gustavo Giovannini Periodista. En La Nueva desde 2013. Especializado en el movimiento olímpico. Asistió a los Juegos Olímpicos de Río 2016, a los Juegos Olímpicos de la Juventud Buenos Aires 2018, a los Juegos Suramericanos de la Juventud Rosario 2022, a los Juegos Suramericanos Asunción 2022, a los Juegos Panamericanos Santiago 2023, los Juegos Olímpicos París 2024, los Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025, los Juegos Suramericanos de la Juventud Panamá 2026 y los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026, entre otros eventos internacionales.

África hará historia hoy, al recibir al mundo en los Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026 que se celebrarán hasta el viernes 13 de noviembre.

Las estrellas emergentes de todo el planeta convergerán en Senegal para participar en una celebración del deporte en el primer evento olímpico que se disputará en el continente africano.

Argentina acudirá con una delegación de 42 atletas —9 mujeres y 33 varones—, encabezada por quienes fueron elegidos abanderados para la Ceremonia de Apertura de este sábado: la nadadora Cecilia Dieleke y el gimnasta Benjamín Fernández de Landa.

Además, Bahía Blanca estará representada en el básquet 3x3 por Enzo Roth, quien continuará un jugoso legado de nuestra ciudad a nivel olímpico. Comenzará a competir recién el viernes 6.

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La presidenta del Comité Olímpico Internacional, Kirsty Coventry, ya se encuentra en la capital senegalesa. "Ha pasado mucho tiempo; estamos muy emocionados. Sabemos que van a ser unos Juegos fabulosos", declaró al pisar Dakar.

"Se respira una energía excelente. Sé que Senegal hará un trabajo increíble dando la bienvenida al mundo y a los atletas de todo el planeta, quienes vendrán a compartir nuestras tradiciones africanas y nuestro entusiasmo. Estamos muy orgullosos de ello.¡Es el momento de África; es el momento de Senegal!", exclamó.

Dakar 2026 recibirá a 2665 jóvenes atletas que competirán en 153 pruebas con entrega de medallas, reuniendo a 204 Comités Olímpicos Nacionales en las sedes de Dakar, Diamniadio y Saly.

Más de 6000 voluntarios, provenientes de Senegal y de otros 90 países, colaborarán en las operaciones de los Juegos.

Además, será la primera edición de los Juegos Olímpicos de la Juventud que contará con la participación de un Equipo Olímpico de Refugiados juvenil.

Los Juegos Olímpicos de la Juventud fueron creados en 2007 y la primera edición de verano se llevó a cabo en Singapur 2010. Luego se desarrolló Nanjing 2014 y el último paso fue Buenos Aires 2018.

Senegal fue elegida sede en la 133º sesión del COI en Buenos Aires, aunque originalmente debían realizarse en 2022. En julio de 2020, el país organizador y el COI convenieron en posponer los Juegos hasta 2026 debido a la pandemia de covid-19.

En esta oportunidad se desarrollarán competencias de natación, básquet 3x3, tiro con arco, atletismo, bádminton, béisbol, boxeo, breaking, ciclismo, ecuestre, esgrima, fútbol, ​​gimnasia, balonmano, judo, remo, rugby, vela, skate, tenis de mesa, taekwondo, triatlón, vóleibol, lucha libre y wushu. En tanto, habrá 10 disciplinas de exhibición: canotaje, golf, hockey, kárate, pentatlón moderno, tiro, escalada deportiva, surf, tenis y levantamiento de pesas.

Calendario de eventos del ciclo olímpico

2026

22/3 al 4/4 - IV Juegos Suramericanos de la Juventud (Ciudad de Panamá, Panamá)

12/9 al 26/9 - XIII Juegos Suramericanos (Rosario, Rafaela y Santa Fe, Argentina)

31/10 al 13/11 - IV Juegos Olímpicos de la Juventud (Dakar, Senegal)

2027

1/4 al 10/4 - I Juegos Argentinos de Alto Rendimiento Junior (Rosario, Argentina)

23/7 al 8/8 - XX Juegos Panamericanos (Lima, Perú)

2028

14/7 al 30/7 - XXXIV Juegos Olímpicos (Los Ángeles, Estados Unidos)

2029

II Juegos Argentinos de Alto Rendimiento

Abril o septiembre - III Juegos Panamericanos Junior (Rosario, Argentina)

V Juegos Suramericanos de la Juventud

2030

XIV Juegos Suramericanos

V Juegos Olímpicos de la Juventud (Santiago de Chile, Asunción del Paraguay o Bangkok)

2031

II Juegos Argentinos de Alto Rendimiento Junior

XXI Juegos Panamericanos (Asunción, Paraguay)

2032

23/7 al 8/8 - XXXV Juegos Olímpicos (Brisbane, Australia)