Se juega en Junín el primer encuentro femenino de selecciones modalidad XV

Universitario es una de las nuevas propuestas de rugby femenino en Bahía. Esperan sumarse a la competencia oficial el año próximo. Foto: Emilia Maineri-La Nueva.

La Unión Argentina de Rugby realizará hoy el primer encuentro femenino de Selecciones de XV, que reunirá a los combinados de Buenos Aires (URBA), Córdoba, Tucumán, Nordeste, Alto Valle y Cuyo.

La iniciativa tiene como objetivo continuar afianzando el camino de las jugadoras hacia formatos de mayor cantidad de participantes, avanzando progresivamente hacia el XV, generando experiencias de competencia que acompañen este proceso de desarrollo. En el ámbito de la Unión de Rugby del Sur, como en otros puntos del país, está en vigencia el formato de 12 jugadoras por equipo, aunque es un tránsito progresivo hacia la modalidad XV.

El encuentro de hoy se jugará en el club Los Miuras, en Junín.

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"Este encuentro de selecciones de rugby de XV representa un hito, ya que es la primera vez que realizamos un encuentro de este tipo. Participan seis uniones provinciales (URBA, Córdoba, Tucumán, Nordeste, Alto Valle y Cuyo), las cuales clasificaron por ser las que mayor cantidad de jugadoras fichadas registran y por haber promovido activamente el juego de 12 y de XV. Con esto buscamos una adaptación progresiva en el camino que proyectamos desde el seven, dándole prioridad absoluta a la seguridad, a la retención de las deportistas y a una formación técnica correcta para afrontar este desafío", explicó José Rubino, especialista en Rugby Femenino de la UAR, sobre los objetivos del encuentro y el proceso de desarrollo de la modalidad.

Palihue recibirá el domingo los cruces del torneo de la URS.

"Estamos convencidos de que el formato de XV es más inclusivo y permite ampliar la competencia para las chicas. A partir de la inclusión del rugby de 12 y XV, muchas chicas que estaban fuera de competencia hoy están volviendo y se están sumando nuevas también, que es muy importante. Sobre todo, el foco está puesto en la contención: que las chicas no dejen el rugby, que encuentren un lugar para seguir participando", agregó.

"Diseñamos un proceso planificado y escalonado que garantice un paso seguro hacia la competencia masiva. Estos encuentros de prueba ya son una realidad y demuestran el fuerte compromiso de las jugadoras, los entrenadores y las uniones. Confiamos en que este impacto se trasladará pronto a los clubes y que, de cara a los calendarios de 2027 y 2028, las competencias de 12 y XV formarán parte definitiva del anuario de cada unión", indicó Rubino, en declaraciones formuladas a prensa UAR.

Definición en Palihue

En nuestra ciudad se jugarán el domingo los cruces del torneo "Camino al XV", con encuentros que se disputarán en cancha de Palihue.

Allí se enfrentarán las locales ante Universidad Nacional de Sur a las 12 (arbitraje de Alejandro Bermejo) y luego Puerto Belgrano-Punta Alta frente a Santa Rosa RC (arbitraje de Omar Villafañe), a las 12.40.

Después habrá enfrentamientos entre las perdedoras (desde las 13.20) y por último la gran final entre las ganadoras a partir de las 14.