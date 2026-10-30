En el laboratorio de Sportiva: "Los chicos se merecen coronar este año con un título", dijo Martínez Gambino

"Quiero una defensa infranqueable", parece decirle el head coach Diego Samuel a Ramiro Martínez Gambino (izquierda), especialista en el rubro "defensa" del Blanco. Foto: Archivo La Nueva.

Mientras que Sociedad Sportiva prepara la final del Regional Pampeano A de rugby ante Universitario de Mar del Plata, el entrenador Ramiro Martínez Gambino se hizo una pausa para hablar del "laboratorio" de juego de Las Palomas.

Hoy desde el rol de entrenador asistente, "Martu" dialogó ayer con El Diario Deportivo sobre la defensa -su especialidad-, la victoria en semifinales ante el múltiple campeón Mar del Plata Club y lo que viene: el último paso hacia la gloria, con la final prevista para el próximo sábado 7 de noviembre.

"Estoy abocado a una faceta del juego que me toca en este momento y que para muchos es muy importante en el rugby como es la defensa", dijo a modo de introducción, en el streaming deportivo que se emite de lunes a viernes desde las 15 a través de lanueva.com.

Sociedad Sportiva llegó al choque decisivo luego de ganarle al inexpugnable "Mardel" en La Feliz 34-32 el sábado pasado.

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"Fue un triunfo muy, muy importante ante el equipo de mayor consistencia en el Pampeano, porque siempre está ahí liderando o saliendo campeón. En la final anterior también les ganamos a ellos de visitantes y ahora repetimos en esta semifinal", recordó, en relación al título del XV bahiense en 2019.

En lo que respecta a su rol en el staff, Martínez Gambino explicó cómo el equipo utiliza el análisis de vídeo (a cargo de Ignacio Bermúdez) para estudiar patrones de juego de los rivales y preparar la defensa

"Los rivales se estudian siempre. Por ejemplo este año jugamos el Torneo del Interior, contra rivales que no conocíamos y se hizo un estudio más intenso, en cuanto a que hay que ver varios videos para encontrar patrones de juego. (Bermúdez) Maneja muy bien ese tema, hace muy buenos análisis. Y en mi caso, hago un poco de análisis defensivo para luego aplicarlo a lo que entrenamos en función del rival. Lo mismo con el análisis general de juego que hacen el head coach Diego Samuel e Ignacio el analista", dijo.

La final va en cancha de Universitario de Mar del Plata. Ramiro subraya la importancia de mantener la humildad y la concentración, sin subestimar al rival, independientemente de los resultados previos en el TRP A.

"Son partidos aparte... Toda final o partido decisivo, más allá de conocer al rival y del estudio que se hiciera de él, son partidos aparte. Juegan mil variables y detalles. Hay que estar muy mentalizado y concentrado en los detalles", dijo.

El entrenador también reflexionó sobre sus dos finales disputadas en el TRP A (2012 y 2019) y mencionó el orgullo de seguir vinculado deportivamente al club después de tantos años.

"Los chicos se merecen coronar este año con un título porque hicieron un esfuerzo enorme en todo sentido, jugando un rugby de altísimo nivel, han logrado triunfos épicos en Tucumán y Mendoza... No sólo eso: hicieron infinidad de viajes. El otro día mandaron a los grupos una estadística que decía que hicieron 17 mil kilómetros. Son chicos que estudian o trajan, el mérito es gigante", afirmó.

"Por mi parte, a veces me digo `tantos años pasaron...´. Tuve la suerte de estar vinculado a los staff en las tres finales. En 2012 fui el entrenador principal y después de un año invictos perdimos esa final por desempate de (tarjetas) amarillas ante Sporting; en 2019 me tocó estar en el staff con Bernardo Stortoni y Juan Manuel Doria, que fue la final que le ganamos a Mar del Plata Club allá. Y ahora me toca de vuelta acompañar colaborando en el staff con Diego. Es muy lindo, un proceso muy lindo, con un recorrido muy amplio.... Como dije, ojalá se de por los chicos", pidió "Martu".

También fue consultado sobre qué rol le sienta más cómodo -como DT- dentro del plantel superior o del rugby de la institución.

"Uno trata de sumar. En un momento estuve cuatro o cinco años como entrenador principal. Fue muy lindo. Por ahí estoy más emparentado con la defensa, pero me gustan todas las facetas del juego. Ahora entreno divisiones juveniles y me gustan todas las facetas. Sinceramente, siempre he disfrutado tanto como entrenador principal como asistente", indicó.

En las últimas horas su hijo Simón Martínez Tumminello, uno de los mellizos que juegan en Sociedad Sportiva, fue convocado por la UAR para entrenar en Casa Pumas el lunes y martes venidero. Allí se presentará a entrenar en la Academia Buenos Aires junto con otros bahienses, Augusto Lusarreta (Universitario) y Franco Minetti (Argentino).

Sobre este y otros temas también habló Martínez Gambino: