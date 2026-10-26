Sportiva, a un paso de la gloria: “La final la vamos a preparar de la misma forma”

Ricardo Sbrana rsbrana@lanueva.com Periodista de La Nueva desde 1995, especializado en rugby y básquetbol; con colaboraciones en casi todas las secciones de la redacción (locales, policiales, regionales, Ritmo Joven, revista Nueva, Espectáculos)

El objetivo inmediato está cumplido, pero Sociedad Sportiva quiere más. Tras vencer como visitante a Mar del Plata Club, el equipo bahiense se metió en la final del Regional Pampeano A de rugby y quedó a un partido de la consagración.

El encuentro decisivo será ante Universitario de Mar del Plata, otro que logró superar a Mar del Plata Club (sólo dos derrotas en 14 partidos). Además, por primera vez bajo el sistema de definición con semifinal-final, no estarán ni Mardel ni Sporting, los clubes que se reparten la hemonía en materia de títulos (10 y 5, respectivamente) sólo interrumpida en 2019 por Las Palomas.

Con la satisfacción de haber eliminado al ganador de las últimas cinco ediciones y a un equipo que llegó a las semifinales como el Nº1 invicto de local, los jugadores del XV bahiense ya empiezan a palpitar el desafío decisivo, previsto para el sábado 7 de noviembre en la misma cancha donde obtuvo la clasificación.

“No creo que nos mueva mucho la vara (la ausencia de los últimos campeones). Sea el rival que sea, a la final la vamos a preparar de la misma forma. Aunque creo que para lo que es el torneo, está bueno que sea una final diferente. Que no sea siempre lo mismo porque se torna medio aburrido”, dijo Rafael Larrañaga Astibia, medio scrum de Sportiva.

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Rafael Larrañaga, clave en la distribución de la pelota.

"Para el torneo está bueno, pero para nosotros, el equipo, la preparación para la final va a ser la misma. O incluso mejor de lo que preparamos la semi. Ya estamos pensando en eso y ahora arrancamos estas dos semanitas de preparación", agregó el medio scrum, una de las figuras en la semifinal disputada en el barrio marplatense de Santa Celina.

El primero, el mejor

Sociedad Sportiva no había podido ganarle en la fase clasificatoria a Mar del Plata Club (21-10 en Celina y 31-25 en La Carrindanga). Pero fue el mismo rival al que superó en la final 2019 (14-11).

El sábado Las Palomas tuvieron un primer tiempo decisivo, con cinco tries (ver video debajo). Prueba de la fortaleza del rival fue que reaccionó en el segundo tiempo, pero por muy poco no le alcanzó.

"Fue un partido que veníamos preparando desde que terminó el que nos clasificó a semifinales contra Uni de Mar del Plata. Empezamos a poner la cabeza en Mardel ahí mismo ya que encima tenía el condimento especial de ser un partido de semifinal. Veníamos estudiando y viendo cómo defendían y cómo atacaban. Gracias a Martu (Ramiro Martínez Gambino) y al análisis de video de la Nacha (Ignacio Bermúdez), que hizo los recortes. Fueron dos semanas muy, muy, lindas, en las que le metimos con todo. El sábado se notó que el equipo estuvo concentrado, metido, que tenía ganas de jugar ese partido y por eso sabíamos que teníamos grandes posibilidades. No sé si de ganar, pero sí de darles una gran pelea", dijo Larrañaga Astibia.

"Sabíamos que ellos son muy buenos jugando, son muy físicos, muy fuertes y juegan bien adelante, así que esperábamos un partido así. Nos habíamos planteado que nuestra bandera iba a ser la defensa y creo que fue así. Tuvimos dos o tres tries que vinieron como parte de eso o de jugadas claras. Contento por lo que fue el partido y por cómo se cumplió ese plan que habíamos preparado", indicó.

En los días previos a la semifinal el club publicó en sus redes sociales un video motivacional con una escena de la película Rocky (video inferior). ¿Cuánto jugó a favor de la motivación?

“El prensa es un crack, siempre se le ocurren esas ideas que están muy buenas y la verdad nadie se esperaba ese video. Todos coincidimos en que reflejó la idea. Sabiendo el rival que tendríamos enfrente, para que nos puedieran ganar nos iban a tener que sacar en camilla de la cancha, porque íbamos a dejar todo. A muchos le gustó, se comentó en los grupos y muchos se emocionaron", sostuvo.

Ascotía: "Ansioso por otra final"

Si bien no llegó al try, Iñaki Azcoitía asistió de gran manera para el que apoyó Felipe Inchausti, que fue el tercero de la tarde y puso el 21-8 parcial a los 25 minutos.

"Ya un poco más relajado, contento por la victoria del sábado. Y ansioso por jugar otra final. Fue un partido muy duro, muy físico, que se trabajó mucho durante la semana. El equipo por suerte pudo estar completo después de un año muy largo, de haber viajado 17 mil kilómetros. Desde marzo que le venimos metiendo con todo...", dijo el primera línea, quien formó parte del equipo bahiense campeón 2019.

Iñaki Azcoitía -segundo desde la izquierda, entre los parados- ya sabe lo que es ser campeón regional cuando celebró el título 2019.

"En la final 2019 hubo un contexto distinto porque ese año clasificamos medio de rebote, esperando otros resultados. Ahora pasó más por el esfuerzo colectivo, de haber dejado todo, de hacer análisis de video, preparar los partidos, ver los rivales y poder explotar sus debilidades. También debíamos esperar un poco de esa cuota de suerte que a veces no aparece. Por suerte esta vez la moneda cayó del lado de Sportiva y pudimos festejar", agregó el pilar.

Azcoitía va por la segunda: "Ahora estamos ansiosos por esperar el partido contra Universitario en 15 días".