LBB Plata: San Lorenzo-Sportivo Bahiense juegan arriba y La Falda-Espora, abajo

Fernando Rodríguez deportes@lanueva.com Ingresó en La Nueva Provincia en 1995. Trabaja en la sección Deportes y fue colaborador en Regionales y Locales de este mismo medio. Se especializa en básquetbol. Formó parte del staff de la revista Encestando y Zona de Básquet durante 10 años. Tuvo experiencia en el programa Radial Contrabásquet, en Radio La Red.

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Instagram: ferodriguez_

San Lorenzo (1º)-Sportivo (6º) inician una de las series semifinales -al mejor de tres-, correspondientes al segundo tramo de la Liga Bahiense de Básquetbol Plata, "Carlos Spaccesi".

El partido en el Román Avecilla lo dirigirán Emanuel Sánchez, Sebastián Giannino y Marcelo Gordillo.

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Nicolás Becchina contará con el regreso de Simón Seewald y no tendrá al U21 Agustín Bittner (esguince). En tanto, Miguel Loffredo tiene equipo completo.

Hasta el momento se enfrentaron en siete oportunidades, con cinco victorias para San Lorenzo.

El naranja viene de eliminar en cuartos a El Nacional (2-0) y Sportivo hizo lo propio, en desventaja, ante Comercial (2-1).

Con un gran presente, el local arrastra 12 triunfos en las últimas 13 presentaciones.

En la final de la primera parte, San Lorenzo ganó la serie 3-2.

Historial

Ganador Cancha

Ganó San Lorenzo: 63-56 San Lorenzo (fase regular)

Ganó San Lorenzo: 71-66 Olimpo (final)

Ganó Sportivo: 82-73 Villa Mitre (final)

Ganó San Lorenzo: 80-56 Olimpo (final)

Ganó Sportivo: 91-80 Villa Mitre (final)

Ganó San Lorenzo: 75-73 Olimpo (final)

Ganó San Lorenzo 87-62 San Lorenzo (fase regular)

El domingo

La otra serie entre Altense y 9 de Julio comenzará el domingo, a las 21, en el Armando Traini, con arbitraje de Eduardo Ferreyra, Alejandro Ramallo y Joaquín⁩ Irrazábal.

Revanchas

Los segundos partidos de ambas series se disputarán el miércoles, en Sportivo y 9 de Julio.

Cómo se define

San Lorenzo se adjudicó el primer tramo de la competencia, por lo tanto, de repetir en el segundo automáticamente ascenderá a la LBB Oro.

De lo contrario, habrá una final extra (al mejor de tres). Si obtiene la misma San Lorenzo sube y Altense (independientemente de ser finalista o no del segundo tramo) juega la promoción ante el penúltimo de la LBB Oro, por haber sido el que más puntuación sumó entre ambos tramos, justamente después de San Lorenzo.

En caso de que esa final extra la gane el rival de San Lorenzo, el naranja juega la promoción porque fue el Nº1 en la fase regular.

Permanencia

La Falda y Espora se miden desde las 21, en el Lili Pisani, arbitraje de Alejandro Vizcaíno, Horacio Sedán y Leandro Bressan, en el tercer partido de la serie permanencia que se disputa al mejor de cinco.

Los puntaltenses ganaron los dos primeros partidos, en el mismo escenario de hoy, 64-54, y en el José Galié, 94-77.

De repetir Espora, condenará al albirrojo al descenso a la LBB Bronce.

El ganador de esta serie enfrentará a quien no ascienda de Caza y Pesca Huracán Médanos y Pellegrini, que mañana comenzarán la serie final del segundo tramo al mejor de cinco.

En caso de ganar los medanenses ascenderán, de lo contrario habrá una final extra al mejor de tres.