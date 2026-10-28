Pasó el tiempo y Agustín Amore todavía no puede borrar esos dos minutos: "Hay revancha", dijo

"Hoy, a esta edad, se disfruta todo mucho más que antes, porque uno antes tenía la presión de ganar y en mi caso sigo jugando por amor al deporte y lo bien que me hace estar adentro de una cancha", destacó Agustín Amore, uno de los responsables para que Sportivo Bahiense clasifique a las semifinales de la LBB Plata.

El tricolor derrotó a Comercial, 64 a 44 y selló 2-1 la serie de cuartos.

"Fue raro, porque ellos el primer partido nos ganaron muy bien, el segundo fue más parejo y ayer, hasta la mitad del tercer cuarto estaba parejo, y a partir de tres tiros seguidos que metió Gonza (Martínez) logramos sacar la diferencia, aunque no creo que sea la real", reconoció Agustín, en "El Diario Deportivo", que se emite de lunes a viernes, de 15 a 16, por La Nueva Play.

Desde el viernes Sportivo visita a San Lorenzo, el número 1, y que se adjudicó el primer tramo venciendo justamente al tricolor en la final (3-2).

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"En lo personal me afectó, porque faltando dos minutos ganábamos por cinco y ellos fueron más inteligentes, ganaron el primer tramo, el segundo se mantuvieron y siguen demostrando que hoy son el mejor equipo. Tenemos la bronca de esa final y hay revancha; sabemos que es el mejor equipo, pero vamos a ir a pelear para tratar de llegar a la final", avisó Agustín.

La serie semifinales, a diferencia de la final, se juega al mejor de tres. Y San Lorenzo lleva 12 triunfos en los últimos 13 partidos.

"Después de la final se consolidaron y quedó demostrado en este segundo torneo", reconoció Amore.

Amore tiene en claro en qué no deben fallar para tener posibilidades de ganar.

"Los partidos que ganamos en la final fueron los que entramos bien de movida, lo mismo pasó al revés. Creo que va a ser una serie muy dura desde lo físico, porque tienen internos que juegan muy bien y entienden la categoría, más la media cancha de experiencia entre Ramiro (Aguirre), Matute (Martínez) y ahora Mamo (Zalguizuri)", resaltó.

Más allá de reconocer y destacar las virtudes de su rival, Agustín dejó en claro que el objetivo no se modificó.

"Uno juega para ganar y cuando empecé la idea era ascender. Somos el mismo equipo y estuvimos a dos minutos de ser campeones (ganar el primer tramo). Material hay para lograrlo y eso es lo que debemos tomar", expresó.

Con 40 años, Amore trata de transmitir experiencia a los más jóvenes.

"Hay que hacerlo en los momentos clave o calientes, cuando ves que el equipo está cambiando el rumbo o no paramos la pelota... Por ejemplo, en lo personal, estoy muy dolido por esos dos minutos, creo que podríamos haberlo evitado", insistió, en referencia a cómo perdieron el quinto partido, 75 a 73, cuando estaban al frente 73-68 a falta de 1m17.

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