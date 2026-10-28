Fin de la novela: Conmebol rechazó el reclamo de Flamengo contra Estudiantes

Conmebol no dio lugar al pedido de Flamengo y rechazó el recurso contra Estudiantes de La Plata por la supuesta mala inclusión del defensor Marcos Rojo en la vuelta de las semifinales de la Copa Libertadores.

Antes de que el ente sudamericano hiciera oficial su decisión, el club platense había publicado el fallo por medio de sus canales de difusión: "La Comisión Disciplinaria de la CONMEBOL resolvió rechazar íntegramente la protesta presentada por Flamengo respecto de la supuesta alineación indebida de Marcos Rojo en la semifinal de la Copa CONMEBOL Libertadores 2026".

Con esta resolución oficializada este miércoles, el ente rector confirmó firmemente a Estudiantes de La Plata como finalista del certamen continental.

El conflicto se originó cuando Estudiantes fichó a Rojo —quien previamente rescindió contrato con Racing Club— con el objetivo de que disputara las semifinales del torneo.

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Aunque la CONMEBOL rechazó inicialmente su inscripción antes del partido de ida (donde fue reemplazado por Ramiro Funes Mori), el club platense acudió al Tribunal Arbitral del Deporte (TAS), que falló a su favor y le otorgó una medida cautelar para habilitar al jugador de 36 años en el encuentro de vuelta disputado en el estadio Maracaná.

Tras la eliminación del Mengao, la dirigencia brasileña formalizó el reclamo argumentando una supuesta irregularidad administrativa y solicitando la reversión del resultado por la vía jurídica.

La expectativa en Río de Janeiro fue tal que la institución carioca llegó a pedirle a su plantel que no iniciara sus vacaciones ante la posibilidad de que el recurso prosperara pero desde La Plata la postura se mantuvo firme y serena.

Con la ratificación de la CONMEBOL, Estudiantes conserva oficialmente su lugar en la definición del torneo y se medirá ante el Palmeiras de Brasil el próximo 28 de noviembre en el estadio Centenario de Montevideo en busca del título de América.

No obstante, el litigio legal podría sumar un nuevo capítulo, ya que el conjunto brasileño dispone de un plazo reglamentario de siete días hábiles para presentar una apelación ante la decisión de la Comisión Disciplinaria.