Un exjugador de la Selección argentina fue a juicio en España por tener una conexión ilegal de electricidad en su casa

Nicolás Pareja, exfutbolista de la Selección Argentina, fue a juicio en España por presunto delito leve de defraudación en su vivienda de Sevilla. Si bien la fiscalía ordenó 10 meses de multa para el bonaerense, aún resta la sentencia.

Según el medio español ABC Sevilla, “el asunto deriva de la denuncia de uno de los vecinos del exjugador sevillista, que reside en el Real Club Sevilla Golf”. El problema se dio en su casa de Alcalá de Guadaíra.

Al parecer, el argentino habría asegurado que todo gira en torno a la manera irregular en la que recibía la energía eléctrica en su vivienda. Según su versión, la instalación ilegal se había hecho antes de que él comprara el inmueble.

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Tras la denuncia del vecino, el procedimiento fue llevado a cabo por la plaza número uno de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Alcalá de Guadaíra. Con el pedido de una multa de 10 meses por parte del Munisterio Púbico, únicamenre resta la resolución para conocer si habrá o no un castigo para el exdefensor.

La carrera de Nicolás Pareja

Nicolás Pareja comenzó su carrera profesional en Argentinos Juniors en 2003. Luego de tres temporadas en el equipo de La Paternal, en 2006 migró al Anderlecht de Bélgica y comenzó una extensa trayectoria por el fútbol europeo.

Además del equipo belga, el defensor vistió las camisetas del Espanyol de Barcelona, Spartak Moscú y Sevilla FC. En este último, es donde más destacó el bonaerense: estuvo cuatro años, disputó más de 100 partidos y levantó tres veces, de manera consecutiva, el trofeo de la Europa League (2014, 2015 y 2016).

En 2018, finalmente abandonó el Viejo Continente para jugar en el Atlas de México. Tras una temporada y una pandemia en el medio, en 2020 anunció su retiro como profesional.

Más allá de su carrera a nivel clubes, Pareja ganó con Argentina la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Pekín 2008. Con la Selección mayor, a su vez, formó parte del plantel que disputó la Copa América 2011. (NA)