Cuti Romero: “En la final del Mundial no pasó nada raro, llegamos con lo justo, basta de hablar pavadas"

Alguien tenía que seguir alimentando el hecho de que “verdaderamente no pasó nada” en la final del Mundial 2026 ante España, y ese fue Cristian Cuti Romero, quien se mostró firme con declaraciones contundentes en una entrevista con TyC Sports.

El ex Belgrano no esquivó ninguna pregunta sobre las teorías conspirativas que circularon por la derrota 1-0. El capitán de la Selección Argentina descartó cualquier tipo de especulaciones y reconoció que la selección europea fue justa ganadora: "No entramos en esas boludeces". Además, habló de la lesión que no le permitió seguir jugando la definición por la Copa del Mundo.

“En la final no pasó nada. Las redes sociales hacen que uno suba una boludez y se haga viral. España hizo bien las cosas, nosotros llegamos con lo justo, no sé si decirle milagro pero nos costó desde lo físico todo el Mundial. Varios llegamos con lo justo, como yo”.

En cuanto a los futbolistas lesionados, Romero los enumeró: "Durante el torneo tuvimos lesiones: a Lea (Paredes) con una fisura en la costilla que nadie lo habla... Yo, que después de Inglaterra no pude entrenar porque tenía lo del tendón; Licha (Martínez), lo mismo; Moli (Nahuel Molina) también; Tagliafico, con lo justo; el Dibu con un dedo roto... Dimos hasta lo último que teníamos".

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Además, añadió otros factores que pudieron haber impactado negativamente en el equipo: "Todas las condiciones nos jugaban un poco en contra. Un día menos de descanso, jugar a a las dos de la tarde con el calor que hacía... Obviamente que para los dos fue igual. España hizo un gran partido, mereció salir campeón. Ahora, hay que volver a empezar y tratar de volver a competir de esa manera".

Ante la consulta por las teorías que recorrieron las redes sociales, Cuti fue contundente: "No me enoja lo que se dice. Mientras yo esté tranquilo con mi forma de ser, con que haya dado todo hasta el último minuto, eso me deja tranquilo".

Y agregó: "Lo que la gente diga o cualquier conocido que quiera generar contenido salga a hablar mal de los jugadores... no entramos en esas boludeces. Los últimos seis o siete años que tuve la suerte de compartir con esta Selección, siempre dimos lo máximo".

En la previa de la Copa del Mundo, Romero sufrió una lesión que encendió las alarmas de toda la Albiceleste. Recordando aquel momento, el futbolista destacó el gesto de su entrenador: "Primero le agradecí a Scaloni por haberme llevado porque, a lo mejor, si hubiera sido otro técnico me hubiese descartado desde el principio. Él confió en mí".

Sobre ese episodio, contó: "Cuando tuve lo de la rodilla, que salí llorando, lo primero que se me cruzó es que me quedaba a afuera del Mundial. Pensé que había sido mucho más grave. A los dos días, cuando me hice el estudio, salió que era el ligamento colateral medio y dentro de todo llegaba a unos octavos o cuartos de final".

"Hablé con Walter (Samuel) y me dijo que esté tranquilo y Scaloni me escribió y me dijo que parara y que hiciera lo que tenga que hacer para llegar", reveló sobre sus charlas con el cuerpo técnico.

"Sufrí pero por suerte llegué. Atado con alambres, pero cumplí mi sueño y sentí que cumplí durante todos los partidos. Le devolví esa confianza que el entrenador y los compañeros habían puesto en mí", dijo.

Cuti también contó la lesión que sufrió durante el Mundial, que no le permitió continuar en la final: "Después de Inglaterra tuve un problema en el tendón de Aquiles, que lo sigo teniendo hasta el día de hoy. No pude entrenar en casi ninguno de los días previos a la final. Llegué con.lo justo, con un par de pastillas, infiltrado, pero no me dio más el cuerpo para el segundo tiempo".

"Me dio bronca entrar a jugar condicionado. Uno siempre quiere estar, no podés decir que no a una final. Salvo que haya sentido que le iba a hacer mal al equipo porque directamente no podía parar a nadie, ahí sí levantaba la mano y daba un paso al costado para que juegue un compañero que pueda rendir mejor. Yo me sentía para jugar y por eso quise", cerró.