Los 12 de Bahía para el Provincial U17 de Mar del Plata: "Los chicos están preparados", dijo Mauro Richotti

Fernando Rodríguez deportes@lanueva.com Ingresó en La Nueva Provincia en 1995. Trabaja en la sección Deportes y fue colaborador en Regionales y Locales de este mismo medio. Se especializa en básquetbol. Formó parte del staff de la revista Encestando y Zona de Básquet durante 10 años. Tuvo experiencia en el programa Radial Contrabásquet, en Radio La Red.

Twitter: @rodriguezefe

Instagram: ferodriguez_

El seleccionado bahiense U17 de Bahía ultima detalles antes del viaje de mañana, a las 9, rumbo a Mar del Plata, donde se disputará el Provincial hasta el domingo.

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En la jornada inaugural Bahía tendrá libre -integra la Zona Sur-, debutando el viernes frente a Necochea, a las 11, en Once Unidos.

Su segunda participación, en la jornada doble, será también el viernes, desde las 20, ante el local, en Kimberley.

El sábado se disputarán los cruces entre Norte y Sur, en semifinales (a las 18 y 20), en Kimberley, y el domingo por el tercer puesto (a las 10) y la final (12.15), también en el gimnasio ubicado en la Avenida Independencia 3030.

"Vamos a llegar con 10 u 11 entrenamientos, los chicos están preparados, muchos entrenando con sus respectivos equipos de Primera. Tenemos expectativas de que pueda irnos bien. Es un grupo con chicos de buenas condiciones físicas", le dijo a "La Nueva", el entrenador Mauro Richotti.

El plantel

Los 12 jugadores de Bahía son Genaro Di Stéfano (Bahiense del Norte), Mateo Gizzi (Estrella), Mateo Santillán (L.N. Alem), Felipe Germain (Napostá), Bautista Sosa (Napostá), Gino Basaul (Olimpo), Luciano Mattioli (Olimpo), Tomás Renzi (Olimpo), Emanuel Diez (Villa Mitre), Franco Gasparini (Villa Mitre), Mirko Marcos (Villa Mitre) y Valentino Perticarari (Villa Mitre).

Entrenador: Mauro Richotti. Asistente: Sebastián Dodero. PF: Wilfredo Lozano y Ezequiel Micca.