Liga de Dorrego: triunfo de SUPA y empate en Sierra de la Ventana

SUPA cumplió con los pronósticos y goleó como visitante a Villa Rosa de Coronel Dorrego por 5 a 2, en uno de los partidos que completó el primer cruce de octavos de final por la Liguilla de la Liga de Coronel Dorrego.

El elenco que dirige Horario Azzolini puso un pie en cuartos con los goles de Yago Sabanés --3--, Ramiro Ortiz y Marcelo Erbín.

Matías Albacete y Matías Izzi facturaron para el local.

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En tanto, en Sierra de la Ventana, Atlético Ventana e Independiente de Coronel Dorrego igualaron 2 a 2.

Lihue Lizama y Ariel Espinola anotaron para los serranos, mientras que Diego Banegas y Leandro Jeva convirtieron para el Rojo.

El domingo pasado, Alumni de Pringles venció como local a Porteño de Saldugaray 1 a 0; Monte goleó como visitante a Almaceneros 5 a 0; Ferroviario vapuleó como huésped a San Martín también 5 a 0 y Suteryh derrotó en Guisasola a El Progreso 2 a 0.

Este fin de semana se jugarán las revanchas.