Liga de Dorrego: Monte, Suteryh, Ferroviario y Alumni salieron bien parados

No hubo sorpresas en el inicio de los octavos de final del Torneo Oficial de Fútbol “70° Aniversario del Club Villa Rosa” de la Liga de Coronel Dorrego.

El ganador del tramo regular Atlético Monte Hermoso no le tuvo piedad a Almaceneros y lo goleó 5 a 0.

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Otro que también festejó con goleada fue Ferroviario --escolta-- en cancha de San Martín por un lapidario 5 a 0.

Por su parte, Suteryh ganó en Guisasola 2 a 0 y puso un pie en cuartos.

Y en Coronel Pringles, Alumni venció por la mínima a Porteño de Saldungaray.

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--Alumni 1 (Aquiles Heim)–Porteño de Saldungaray 0.

--Almaceneros 0–Atlético Monte Hermoso 5 (Matías Martin -3- e Iván Tello -2-).

--Progreso 0–Suteryh 2 (Iván Baglietti y Emanuel Benítez).

San Martín 0 – Ferroviario 5 (Gianfranco Crisci -3-, Bruno Barrionuevo, Sergio Lindner).

Mañana, en tanto, se completarán los cruces con los partidos Villa Rosa-SUPA (a las 20) y Atlético Ventana-Independiente de Dorrego (a las 21).