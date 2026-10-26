Liga de Dorrego: Monte, Suteryh, Ferroviario y Alumni salieron bien parados
Los del balneario y el aurinegro ganaron de visitante, mientras que los pringlenses festejaron en casa. Mañana se completan los octavos de final.
No hubo sorpresas en el inicio de los octavos de final del Torneo Oficial de Fútbol “70° Aniversario del Club Villa Rosa” de la Liga de Coronel Dorrego.
El ganador del tramo regular Atlético Monte Hermoso no le tuvo piedad a Almaceneros y lo goleó 5 a 0.
Otro que también festejó con goleada fue Ferroviario --escolta-- en cancha de San Martín por un lapidario 5 a 0.
Por su parte, Suteryh ganó en Guisasola 2 a 0 y puso un pie en cuartos.
Y en Coronel Pringles, Alumni venció por la mínima a Porteño de Saldungaray.
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--Alumni 1 (Aquiles Heim)–Porteño de Saldungaray 0.
--Almaceneros 0–Atlético Monte Hermoso 5 (Matías Martin -3- e Iván Tello -2-).
--Progreso 0–Suteryh 2 (Iván Baglietti y Emanuel Benítez).
San Martín 0 – Ferroviario 5 (Gianfranco Crisci -3-, Bruno Barrionuevo, Sergio Lindner).
Mañana, en tanto, se completarán los cruces con los partidos Villa Rosa-SUPA (a las 20) y Atlético Ventana-Independiente de Dorrego (a las 21).