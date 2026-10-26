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Fútbol.

Liga de Suárez: Unión de Tornquist tiene una vida más; empató Automoto

El conjunto que comanda Miguel Idoeta superó a su homónimo de Pigüé 2 a 1 y si gana en la última fecha se puede meter en playoffs.

Fotos: deportornquist.com.ar

Tiene una vida más. Unión de Tornquist superó en casa a su homónimo de Pigüé por 2 a 1 y mantuvo viva la ilusión de avanzar a los cruces, tras jugarse la anteúltima fecha del certamen Clausura de la Liga Regional de Fútbol de Coronel Suárez.

Por su parte, Automoto empató sin goles en Pigüé ante Argentino y será 7º u 8º de cara a los playoffs.

Resultados:

Zona “A”

--Empleados de Comercio 1 (Valentín Santerre), Puan F. Club 2 (Mateo Litre --foto-- y Maximiliano Rausch).

--Independiente de San José 2 (Emanuel Merquel y Cristian Roth), Club Sarmiento 2 (Maximiliano Graff --foto-- y Jerónimo Balcarce).

--Deportivo Argentino 0 vs. Automoto 0.

--Boca Juniors 1 (Bruno Rovein), Independiente de Rivera 3 (Ulises Carrizo --2-- y Celso Castillo).

Libre: Racing Club

Zona “B”

--Tiro Federal de Puan 2 (Cristian Llanos y Lucas Meloni), Peñarol de Guaminí 0.

--Peñarol de Pigüé 2 (Joaquín Salvi --de penal-- y Martín Prost), El Progreso 0.

--Unión de Tornquist 2 (Ezequiel Schmidt y Manuel Crededio), Unión de Pigüé 1 (Endrik Alves Almeida).

--Deportivo Rivera 1 (Ezequiel Pereyra),  Atlético Huanguelén 1 (Gonzalo Chamorro, en contra).

--Blanco y Negro 3 (Juan Ullmann --2, uno de penal-- y Maximiliano Pecotche), San Martín de Santa Trinidad 1 (Enzo Martínez).

Libre: San Martín (Carhué).

Las tablas

Zona “A”

Equipo

Pts

PJ

G

E

P

Gf

Gc

Puan F. Club

25

11

7

4

0

18

6

Club Sarmiento

21

11

6

3

2

24

12

D. Argentino

20

11

6

2

3

20

14

Racing Club

19

11

6

1

4

29

17

Independiente (R)

19

11

5

4

2

24

15

Independiente (SJ)

19

11

5

4

2

23

18

Automoto

15

11

4

3

4

18

12

E. de Comercio

14

11

4

2

5

18

16

D. Sarmiento

8

12

2

2

8

13

24

Leandro N. Alem

7

11

2

1

8

10

39

Boca Juniors

5

11

1

2

8

13

29

Zona “B”

Equipo

Pts

PJ

G

E

P

Gf

Gc

Peñarol de Pigüé

21

11

6

3

2

17

13

Tiro Federal (P)

20

11

5

5

1

14

6

El Progreso

18

11

5

3

3

13

8

Blanco y Negro

17

12

4

5

3

16

17

Deportivo Rivera

16

11

3

7

1

15

10

Peñarol (Guaminí)

16

11

4

4

3

9

10

A. Huanguelén

14

11

3

5

3

11

12

San Martín (C)

12

11

3

3

5

15

22

San Martín (ST)

11

11

3

2

6

13

16

Unión (Tornquist)

11

11

2

5

4

16

20

Unión Pigüé

2

11

0

2

9

10

23

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