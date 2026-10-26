Liga de Suárez: Unión de Tornquist tiene una vida más; empató Automoto
El conjunto que comanda Miguel Idoeta superó a su homónimo de Pigüé 2 a 1 y si gana en la última fecha se puede meter en playoffs.
Tiene una vida más. Unión de Tornquist superó en casa a su homónimo de Pigüé por 2 a 1 y mantuvo viva la ilusión de avanzar a los cruces, tras jugarse la anteúltima fecha del certamen Clausura de la Liga Regional de Fútbol de Coronel Suárez.
Por su parte, Automoto empató sin goles en Pigüé ante Argentino y será 7º u 8º de cara a los playoffs.
Resultados:
Zona “A”
--Empleados de Comercio 1 (Valentín Santerre), Puan F. Club 2 (Mateo Litre --foto-- y Maximiliano Rausch).
--Independiente de San José 2 (Emanuel Merquel y Cristian Roth), Club Sarmiento 2 (Maximiliano Graff --foto-- y Jerónimo Balcarce).
--Deportivo Argentino 0 vs. Automoto 0.
--Boca Juniors 1 (Bruno Rovein), Independiente de Rivera 3 (Ulises Carrizo --2-- y Celso Castillo).
Libre: Racing Club
Zona “B”
--Tiro Federal de Puan 2 (Cristian Llanos y Lucas Meloni), Peñarol de Guaminí 0.
--Peñarol de Pigüé 2 (Joaquín Salvi --de penal-- y Martín Prost), El Progreso 0.
--Unión de Tornquist 2 (Ezequiel Schmidt y Manuel Crededio), Unión de Pigüé 1 (Endrik Alves Almeida).
--Deportivo Rivera 1 (Ezequiel Pereyra), Atlético Huanguelén 1 (Gonzalo Chamorro, en contra).
--Blanco y Negro 3 (Juan Ullmann --2, uno de penal-- y Maximiliano Pecotche), San Martín de Santa Trinidad 1 (Enzo Martínez).
Libre: San Martín (Carhué).
Las tablas
|
Zona “A”
|
Equipo
|
Pts
|
PJ
|
G
|
E
|
P
|
Gf
|
Gc
|
Puan F. Club
|
25
|
11
|
7
|
4
|
0
|
18
|
6
|
Club Sarmiento
|
21
|
11
|
6
|
3
|
2
|
24
|
12
|
D. Argentino
|
20
|
11
|
6
|
2
|
3
|
20
|
14
|
Racing Club
|
19
|
11
|
6
|
1
|
4
|
29
|
17
|
Independiente (R)
|
19
|
11
|
5
|
4
|
2
|
24
|
15
|
Independiente (SJ)
|
19
|
11
|
5
|
4
|
2
|
23
|
18
|
Automoto
|
15
|
11
|
4
|
3
|
4
|
18
|
12
|
E. de Comercio
|
14
|
11
|
4
|
2
|
5
|
18
|
16
|
D. Sarmiento
|
8
|
12
|
2
|
2
|
8
|
13
|
24
|
Leandro N. Alem
|
7
|
11
|
2
|
1
|
8
|
10
|
39
|
Boca Juniors
|
5
|
11
|
1
|
2
|
8
|
13
|
29
|
Zona “B”
|
Equipo
|
Pts
|
PJ
|
G
|
E
|
P
|
Gf
|
Gc
|
Peñarol de Pigüé
|
21
|
11
|
6
|
3
|
2
|
17
|
13
|
Tiro Federal (P)
|
20
|
11
|
5
|
5
|
1
|
14
|
6
|
El Progreso
|
18
|
11
|
5
|
3
|
3
|
13
|
8
|
Blanco y Negro
|
17
|
12
|
4
|
5
|
3
|
16
|
17
|
Deportivo Rivera
|
16
|
11
|
3
|
7
|
1
|
15
|
10
|
Peñarol (Guaminí)
|
16
|
11
|
4
|
4
|
3
|
9
|
10
|
A. Huanguelén
|
14
|
11
|
3
|
5
|
3
|
11
|
12
|
San Martín (C)
|
12
|
11
|
3
|
3
|
5
|
15
|
22
|
San Martín (ST)
|
11
|
11
|
3
|
2
|
6
|
13
|
16
|
Unión (Tornquist)
|
11
|
11
|
2
|
5
|
4
|
16
|
20
|
Unión Pigüé
|
2
|
11
|
0
|
2
|
9
|
10
|
23