Rusia volverá a ser sede del Mundial de un deporte olímpico más de ocho años después

La Federación Internacional de Halterofilia (IWF) anunció ayer que organizará sus Campeonatos del Mundo en Moscú en 2030, convirtiéndose en el primer deporte olímpico en celebrar su Mundial en Rusia desde 2022 y el inicio de la guerra en Ucrania.

Ningún campeonato del mundo de una disciplina olímpica, ni de verano ni de invierno, se celebró en Rusia desde ese año.

Los Mundiales de natación de 2025, otorgados a la ciudad rusa de Kazán, habían sido reasignados a Singapur.

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"Los Campeonatos del Mundo de 2029 se organizarán en Ahmedabad (India) y Moscú (Rusia) acogerá la edición de 2030", anunció la IWF en un comunicado.

"La Federación Rusa de Halterofilia es la primera federación de deportes olímpicos que logra traer de nuevo al país una competición oficial de alto nivel desde hace años", se congratuló la entidad rusa en una publicación en las redes sociales.

La concesión de la organización de estos Mundiales de halterofilia a Rusia marca un nuevo paso en la reintegración del país en las competiciones deportivas internacionales. En julio, el Comité Olímpico Internacional había levantado parte de las restricciones impuestas a los deportistas rusos, que pueden aspirar en particular a los Juegos Olímpicos de 2028 en Los Ángeles incluso en deportes de equipo. Sin embargo, aún no han recuperado su himno ni su bandera.

El Kremlin celebró este lunes la decisión de la IWF de celebrar el Campeonato Mundial de 2030 en Moscú.

"Rusia debe retornar de pleno derecho a la familia deportiva mundial, porque esta familia no puede vivir plenamente sin la participación rusa", aseveró durante su rueda de prensa telefónica diaria el portavoz de la Presidencia rusa, Dmitri Peskov.