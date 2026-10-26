Liga de Villarino: los de Algarrobo, Ascasubi y Fortín están en semis

Perdió, pero ganó. Fortín cayó 1 a 0 ante 12 de Octubre, pero avanzó por la goleada en la ida. Fotos: gentileza Pedro Stefanazzi (Pasión Deportiva).

Juventud Unida, Juventud Agraria, Social Ascasubi y Fortín Club siguen ilusionados con ganar el torneo Clausura de la Asociación de Fútbol de Villarino, tras jugarse los partidos de vuelta por los cuartos de final.

"Juventú" --que se quedó con el 1 de la fase regular-- venció en casa a Social San Adolfo 3 a 1 tras haber empatado la ida sin goles.

El azulgrana comenzó ganando con un gol de Luciano "Manteca" Martínez, pero el equipo que lidera el "Pelado" Contreras lo dio vuelta con conquistas de Bryant Castillo, Ari Villalba y Yoan Maldonado.

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En tanto, Juventud Agraria empató en casa ante Caza y pesca 1 a 1 e hizo prevalecer la victoria de visitante 1 a 0.

Maico Human anotó para Agrario, mientras que Rodrigo "Pica" Manso --de penal-- estableció la paridad para el conjunto que conduce Emiliano Basso.

El equipo dirigido por Ulises Tomassetti recibió la Copa por consagrarse campeón de la tabla anual.

Por su parte, Social Ascasubi venció en un partidazo a Fútbol y Tenis 4 a 3 para cerrar con un global de 6-4.

Emerson Abbate --2-- y Facundo Germani --2-- marcaron los tantos para el ganador del Apertura.

Por su parte, Thiago Melinger --2-- y Emiliano González facturaron para el albirrojo.

Finalmente, Fortín Club perdió 1 a 0 ante 12 de Octubre en Médanos, pero hizo valer la goleada en la ida 5 a 2.

Nahuel Lagos --de penal-- marcó el único tanto del cotejo.

En semifinales cruzarán Fortín-Juventud Unida y Ascasubi-Juventud Agrario.

Serán dos partidos y en caso de igualdad en puntos y diferencia de gol se ejecutarán penales.