Mirá los 52 puntos de Luka Doncic en la remontada de los Lakers

Luka Doncic protagonizó una exhibición monumental con 52 puntos, para liderar el triunfo de Los Angeles Lakers frente a Utah Jazz, por 132 a 123, victoria que le permite a los angelinos mantener el invicto en la Conferencia Oeste de la NBA.

El esloveno anotó 8-18 en triples, 9-17 en dobles 9-16 y 10-11 desde la línea de personal en el Delta Center de Salt Lake City.

Fue la décima oportunidad en su carrera profesional que Doncic alcanza o supera los 50 puntos en un partido de la NBA y tercera con la camiseta de los Lakers.

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Doncic también registró 10 asistencias y siete rebotes.

En tanto, Austin Reaves sumó 29 puntos para los Lakers y entre ambos, acertaron 21 de 24 tiros libres.

Walker Kessler terminó con solo dos puntos y siete rebotes en su regreso a Utah, tras haber sido enviado a Los Ángeles en julio mediante una operación de "sign-and-trade" (firma y traspaso).

Lauri Markkanen sumó 28 puntos para liderar a los Jazz, quienes desperdiciaron una ventaja de 18 puntos que habían conseguido en el segundo cuarto.

El resto

Los otros resultados de la jornada: Brooklyn Nets 109, Indiana Pacers 136; Oklahoma City Thunder 108, Los Angeles Clippers 101; New York Knicks 102, Orlando Magic 111; Minnesota Timberwolves 117, Toronto Raptors 94; Philadelphia 93, Detroit Pistons 106 y Sacramento Kings 112, Memphis Grizzlies 123.