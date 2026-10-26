Liga Sureña: Alpachiri dio el golpe; también avanzaron Pampero y los dos de Aráuz
El alboirrojo eliminó al favorito Bernasconi. La Estrella dejó en el camino a Colonial, mientras que Independiente dejó afuera a Sportivo y Cultural y Villa Mengelle a Gimnasia de Darregueira.
Con una sorpresa, ya están los cuatro semifinalistas del torneo Clausura en la Liga Sureña.
Deportivo Alpachiri dio el golpe y eliminó a UD Bernasconi --ganador del Apertura-- por penales y como visitante.
También avanzaron los dos elencos de Jacinto Aráuz --Independiente y el sólido Villa Mengelle-- y Pampero de Guatraché.
Resultados de los partidos de vuelta por los cuartos de final:
--Unión Deportiva Bernasconi 1 (Ezequiel Pescara), Deportivo Alpachiri 0. El visitante --que había ganado la ida 1 a 0-- se impuso por penales 4 a 3.
--Colonial 1 (Kevin Olguín), Pampero 1 (Ramiro Fredes). La Estrella se impuso 1 a 0 en el primer cotejo.
--Sportivo y Cultural 1 (Sergio González), Independiente JA 5 (Jorge Rojas, Sebastián Marlia, Leonel Martens y Lisandro Dalmás --2-). El Burgués se había impuesto 1 a 0 en casa.
--Villa Mengelle 1 (Fernando Trinquitella), Gimnasia 0. Ell Patotero había ganado 1 a 0 de visitante.
En semifinales, cruzarán Pampero-Independiente y Villa Mengelle-Alpachiri.