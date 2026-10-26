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Liga Sureña: Alpachiri dio el golpe; también avanzaron Pampero y los dos de Aráuz

El alboirrojo eliminó al favorito Bernasconi. La Estrella dejó en el camino a Colonial, mientras que Independiente dejó afuera a Sportivo y Cultural y Villa Mengelle a Gimnasia de Darregueira.

Sigue firme. Pampero dio vuelta la serie y está entre los cuatro mejores.

Con una sorpresa, ya están los cuatro semifinalistas del torneo Clausura en la Liga Sureña.

Deportivo Alpachiri dio el golpe y eliminó a UD Bernasconi --ganador del Apertura-- por penales y como visitante.

También avanzaron los dos elencos de Jacinto Aráuz --Independiente y el sólido Villa Mengelle-- y Pampero de Guatraché.

Resultados de los partidos de vuelta por los cuartos de final:

--Unión Deportiva Bernasconi 1 (Ezequiel Pescara), Deportivo Alpachiri  0. El visitante --que había ganado la ida 1 a 0-- se impuso por penales 4 a 3.

--Colonial 1 (Kevin Olguín), Pampero 1 (Ramiro Fredes). La Estrella se impuso 1 a 0 en el primer cotejo.

--Sportivo y Cultural 1 (Sergio González), Independiente JA 5 (Jorge Rojas, Sebastián Marlia, Leonel Martens y Lisandro Dalmás --2-). El Burgués se había impuesto 1 a 0 en casa.

--Villa Mengelle 1 (Fernando Trinquitella), Gimnasia 0. Ell Patotero había ganado 1 a 0 de visitante.

En semifinales, cruzarán Pampero-Independiente y Villa Mengelle-Alpachiri.

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