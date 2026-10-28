Se viene otro Superclásico: así terminaron los últimos 10 partidos entre Boca y River

Boca y River se enfrentarán en la Bombonera este domingo, a las 15, en otra edición del Superclásico, que será clave para ambos equipos ya que el encuentro llega en un momento definitorio del campeonato.

Boca se ubica primero en la tabla anual junto con Argentinos Juniors e irá por otro triunfo que le permita quedar cada vez más cerca del título de Liga.

El xeneize, además, busca mantener el envión anímico luego de conseguir la clasificación a la gran final de la Copa Sudamericana, tras eliminar hace poco más de una semana al Vasco da Gama de Brasil nada más y nada menos que en el mítico Estadio de Maracaná.

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River, por su parte, pudo encontrar cierta estabilidad en cuanto a resultados desde la salida de Eduardo Coudet y la llegada de Leonardo Ponzio como director técnico interino.

De esta manera, el Millonario se acomodó en puestos de clasificación a los playoffs en el Torneo Clausura y mantiene una mínima chance de pelear, incluso por el título de Liga, aunque depende de un verdadero milagro por la cantidad de resultados que deben darse a su favor.

En los últimos 10 Superclásicos se vio una leve ventaja para Boca, que se quedó con el triunfo en cinco ocasiones, mientras que River se impuso cuatro veces y empataron el partido restante.

El listado

Así salieron los últimos 10 Superclásicos:

Copa de la Liga 2022: River 0-Boca 1

Liga Profesional 2022: Boca 1-River 0

Liga Profesional 2023: River 1-Boca 0

Copa de la Liga 2023: Boca 0-River 2

Copa de la Liga 2024: River 1-Boca 1

Copa de la Liga 2024: River 2-Boca 3

Liga Profesional 2024: Boca 0-River 1

Torneo Apertura 2025: River 2-Boca 1

Torneo Clausura 2025: Boca 2-River 0

Torneo Apertura 2026: River 0-Boca 1