Senior liguista: Libertad remontó un 0-3 y sigue firme en la vanguardia

Gran remontada. Pacífico ganaba 3 a , pero Libertad reaccionó y se impuso 5 a 3. Fotos: Emmanuel Briane-La Nueva.

El líder Libertad estaba contra las cuerdas, pero reaccionó a tiempo y venció en un partidazo a Pacífico de nuestra ciudad por 5 a 3, en el marco de la 7ª fecha del torneo Clausura en el fútbol Senior de la Liga del Sur.

El Verde de Bahia ganaba 3 a 0 y lo alcanzaba en la cima, pero los de Villa Rosas remontaron y se quedaron con un triunfo fundamental de cara a las últimas dos jornadas de la fase regular.

Por su parte, Pacífico de Cabildo quedó como único escolta al vencer a Sansinena 4 a 2.

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También ganaron Huracán --6 a 0 a San Francisco--, Comercial (7 a 0 a Sporting) y Bella Vista se quedó con el clásico ante Tiro Federal (3-1).

Resultados:

--Libertad 5 (Sergio Pascal --2--, Pablo Cerra, Mariano Moreno y Darío Dieser), Pacífico BB 3 (Guillermo Pascual --2-- y Maximiliano Delaudo).

--Comercial 7 (Sebastián Aristi --3--, Maximilano Casas, Jonatan Bravo de Laguna, Emiliano Esmoli y Emanuel Yhitz), Sporting 0.

--Bella Vista 3 (Nicolás Bellito, Víctor Torrero y Guido Leobono, en contra), Tiro Federal 1 (Juan José Dietz).

--Huracán 6 (Cesar Panduro --2--, Cristian Lucero --2--, Felipe Hiperdinger y Nicolás Brendel), San Francisco 0.

--Pacifico de Cabildo 4 (Leo Duelle --2-- y Santiago Martín --2--), Sansinena 2 (Sebastián Bettinelli y Pablo Moggia).

LA TABLA

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