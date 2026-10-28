Con todo confirmado y un día antes, Olimpo y Villa Mitre van por otro paso en la Reválida

Olimpo y Villa Mitre ya conocen el organigrama oficial para los partidos revancha de los octavos de final de la Reválida del Torneo Federal A, conducente hacia el segundo ascenso hacia la Primera Nacional.

El aurinegro, con ventaja deportiva, recibirá a Gimnasia de Concepción del Uruguay, tras el 0 a 0 en Entre Ríos.

El encuentro se jugará el sábado a las 19, con arbitraje de Jorge Etem en el Roberto Carminatti.

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Mientras que el tricolor visitará a Douglas Haig de Pergamino, tras vencerlo 1 a 0 en El Fortín.

El partido en el Miguel Morales comenzará a las 16 y será dirigido por Leandro Sosa Abrile.

A los equipos bahienses les alcanzará con empatar para avanzar a cuartos de final, donde podrían cruzarse (ver posibilidades abajo).

*El resto

El sábado también Kimberley recibirá a Argentino de Monte Maíz, desde las 15, con arbitraje de Diego Novelli. En el primer juego de la llave empataron 0 a 0.

Además, Gimnasia de Chivilcoy y Boca Unidos jugarán a las 16, con José Sandoval como juez. El juego de ida fue suspendido por pirotecnia cuando igualaban 0 a 0.

Mientras que en Formosa, Sol de América recibirá a Juventud Antoniana (ganó la ida 3 a 0), también a las 16 y con contralor de Leonardo Billanueva.

Ya el domingo, Alvarado (triunfó 1 a 0 en la ida) y Sportivo Las Parejas se medirán en Mar del Plata, desde las 11,30, con arbitraje de Marcos Liuzzi.

Por último, a las 19.15, Atenas de Río Cuarto y Sarmiento de La Banda (se impuso como local por 3 a 0) cruzarán en Córdoba con Enzo Gutiérrez como árbitro.

*Las chances

¿Qué tiene que pasar para que se enfrenten Olimpo y Villa Mitre en los cuartos de final?

Teniendo en cuenta que las llaves se reordenarán en relación a los equipos que clasifiquen, para que haya clásico la variante más clara es que continúen en carrera Alvarado (el mejor clasificado de esta fase) y sólo dos de estos tres equipos: Boca Unidos de Corrientes, Juventud Antoniana de Salta o Sarmiento de La Banda.

En primera instancia, el equipo marplatense venció a Sportivo Las Parejas en la ida como visitante por 1 a 0.

Además, Antoniana derrotó como local a Sol de América de Formosa por 3 a 0.

Sarmiento, en tanto, le ganó en su cancha a Atenas de Río Cuarto, también por 3 a 0.

Mientras que Boca Unidos deberá esperar la resolución, tras suspenderse el partido por pirotecnia ante Gimnasia de Chivilcoy, a los 39 minutos en Corrientes.

La otra posibilidad, algo menos probable, es que Las Parejas de vuelta la serie ante Alvarado y avancen todos los equipos que tienen ventaja deportiva, menos -lógicamente- Villa Mitre.

En caso de que se de algunas de estas variantes y en cuartos de final haya clásico entre Olimpo y Villa Mitre, el mismo comenzaría en El Fortín y se definiría en el Roberto Carminatti con ventaja deportiva para el aurinegro.

*Cómo sigue

Luego de esta etapa, los siete equipos clasificados más el perdedor de la final de la Zona Campeonato (Cipolletti) armarán las llaves de cuartos de final.

Ahí y hasta el final se mantendrán los cruces de eliminación directa, con partido y revancha y ventaja deportiva para el mejor clasificado.