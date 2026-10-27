Altense y Sportivo están en semifinales de la LBB Plata; la final de la LBB Bronce comienza el sábado

Fernando Rodríguez deportes@lanueva.com Ingresó en La Nueva Provincia en 1995. Trabaja en la sección Deportes y fue colaborador en Regionales y Locales de este mismo medio. Se especializa en básquetbol. Formó parte del staff de la revista Encestando y Zona de Básquet durante 10 años. Tuvo experiencia en el programa Radial Contrabásquet, en Radio La Red.

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Altense, como local, y Sportivo Bahiense, de visitante, consiguieron esta noche el pasaje a las semifinales del segundo tramo correspondiente a la Liga Bahiense de Básquetbol Plata, "Carlos Spaccesi".

En duelo puntaltense, el verde superó a Ateneo, por 87 a 74, mientras que el tricolor se impuso a Comercial, 64 a 44.

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De esta manera, los cruces al mejor de tres serán San Lorenzo (1º)-Sportivo Bahiense (5º) -reeditando la final del primer tramo-, a partir del viernes, en el Román Avecilla, y Altense (2º)-9 de Julio (3º), iniciando el domingo, en el Armando Traini de Punta Alta.

En consecuencia, la final de la LBB Bronce entre Pellegrini y Caza y Pesca Huracán Médanos, se iniciará el sábado, a las 21, en Altense.

Altense 87, Ateneo 74

Altense rompió con el antecedente que arrastraban en sus enfrentamientos ante Ateneo, con cuatro partidos ganando siempre el que oficiaba de visitante y, en esta oportunidad, como local, se impuso 87 a 74.

El verde dominó en el segundo y tercer cuarto (ganando entre ambos 56 a 34) y perdió el primero y el último (cediendo, en la sumatoria, 40-31).

La gran figura resultó el experimentado Daniel Agalupe, goleador con 25 puntos, con todos tiros de campo: 5-5 en triples y 5-9 en dobles, además de 6 rebotes y 3 asistencias.

Agalupe, figura del verde. Foto: Altense.

Otro jugador clave fue Alan Lera, con 19 unidades (2-4 en t3, 6-6 en t2 y 1-4 en t1), más 9 rebotes y 4 asistencias; Juan Manuel Bicondoa cerró con 15 unidades (2-6 en t3, 3-9 en t2 y 3-3 en t1), más 7 rebotes y Ezequiel Pordomingo aportó 6 asistencias, más 7 puntos.

Alan Lera.

En la visita, Franco Percello anotó 13 puntos, más 8 rebotes y 7 asistencias; Matías Leiva convirtió 18 puntos, con 5-10 en triples y 8 asistencias; Daniel Ezcurra hizo 17 puntos y 6 rebotes, en tanto que Guillermo Mallemaci colaboró con 13 puntos y 5 rebotes.

Altense (87): E. Pordomingo (7), M. Ortega (2), J.M. Bicondoa (15), B. Baier (11), N. Altamirano (2), fi; D. Agalupe (25), A. Lera (19), L. Jaimes (6), J. Gómez, Máximo Simoncini y Genaro Simoncini. DT: Nicolás Altamirano.

Ateneo (74): M. Leiva (18), F. Percello (13), B. Sacomani (6), G. Mallemaci (13), D. Ezcurra (17), fi; N. Bejarano (6), J. Margiotta, T. Gómez Lepez (1), M. Casco y F. Giusiano. DT: Alexis Amarfil.

Cuartos: Altense, 19-23; 47-37 y 75-57.

Cancha: Armando Traini (Altense).

Árbitros: Sebastián Giannino, Néstor Schernenco y Ariel Di Marco.⁩

Serie: Altense, 2-1.

Comercial 44, Sportivo 64

Sportivo Bahiense le ganó a Comercial en White, por 64 a 44 (su puntación más baja de la temporada), lo eliminó como en la primera parte (había sido en semifinales), y pasó a las semifinales de este segundo tramo, donde cruzará con San Lorenzo.

El primer tiempo fue de rachas, con el local ganando 10-2 y la visita estampando un parcial de 12-3, cerrando el primer cuarto 13-14.

El buen momento del tricolor se extendió y ese parcial original se amplió a 17-3, pasando al frente 19-13, para irse al descanso largo 27-22 arriba Sportivo.

Comercial en el tercer cuarto estaba 32-29 arriba (parcial 10-2 nuevamente como en el inicio del partido) y otra vez Sportivo reaccionó, con un 23-4 definitivo, incluidos triples de Gonzalo Martínez, Boccatonda y Amore.

El complemento lo ganó la visita 37 a 22.

Los detacados fueron Agustín Amore, con 14 puntos, 10 rebotes y 5 asistencias; Gonzalo Martínez fue el goleador con 17 puntos (2-3 en t3, 5-8 en t2 y 1-2 en t1); Ulises Montes aportó 10 unidades (2-3 en t3) y 6 rebotes; Manuel Ayala tomó 8 rebotes, lo mismo que Gerónimo Stach y Mateo Boccatonda dio 6 asistencias.

Comercial tuvo 6-23 en triples, 12-36 en dobles y 2-5 en libres, sin llegar ningún jugador a doble dígito.

Comercial (44): S. Bussetti (6), J.C. Iturbide (5), L. Orellano (7), M. Álvarez (4), R. Lorenzo (4), fi; Giuliano Barcala (6), F. Cardone (4), M. Maina (6), F. Lambrecht, F. Asensi, L. Hermosilla y J. Hassanie (2). DT: Gustavo Candia.

Sportivo (64): M. Boccatonda (7), G. Martínez (17), U. Montes (10), A. Amore (14), M. Ayala (7), fi; J. Tuero, E. Miguel (2), G. Stach (7), F. Arizcurren y T. Boubeé. DT: Miguel Loffredo.

Cuartos: Comercial, 13-14; 22-27 y 36-52.

Cancha: Osvaldo Giorgetti (Comercial).

Árbitros: Alejandro Vizcaíno, Sebastián Arcas y Alejandro⁩ Ramallo.

Serie: Sportivo, 2-1.