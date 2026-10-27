Femenino: Bahiense del Norte se impuso de local y 9 de Julio de visitante en el inicio de las semis

Amparo Althabe salió de contraataque. Atrás Marcocci , Larrasolo y Sorzini. Fotos: Emmanuel Briane-La Nueva.

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Bahiense del Norte (1º) derrotó como local a Estudiantes (4º), 83 a 65, y 9 de Julio (3º) como visitante a Villa Mitre (2º), 55 a 46, en el inicio de las series semifinales -al mejor de tres-, correspondientes al segundo tramo de la Liga Bahiense de Básquetbol Oro Femenina, "Viviana Albizu".

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Bahiense 83, Estudiantes 65

Bahiense del Norte combinó la experiencia y juventud, superando a Estudiantes, 83 a 65, como local.

El tricolor le fue bajando el goleo al albo (16, 14 y 13) y mantuvo su promedio (23, 21 y 22) en los tres primeros cuartos.

Paloma Vecchi convirtió 14 puntos (8-9 en libres), 8 rebotes, 3 asistencias y 3 recuperos; Victoria Pérez aportó 10 rebotes, 6 asistencias y 9 unidades; Camila Cabrera terminó con 16 puntos (1-2 en t3, 6-6 en t2 y 1-1 en t1); Guillermina Rial sumó 10 puntos (5-5 en t2), más 3 rebotes, 2 asistencias y 2 recuperos, mientras que Ana Liz Carcas colaboró con 12 puntos 7 rebotes y 4 asistencias.

En Estudiantes hubo 19 puntos (10-11 en t1), más 7 rebotes y 6 asistencias de Victoria Escudero y 9 puntos, más 5 asistencias y 5 rebotes de Sofía Trellini.

Bahiense del Norte (83): A.L. Carcas (12), P. Vecchi (14), V. Pérez (9), R. Vasconcelo (10), G. Rial (10), fi; C. Cabrera (16), C. Zanotto (6), I. Canutti, J. Quinteros (5), M. Errazquín (1) y J. Vogel. DT: Luciano Deminicis.

Estudiantes (65): S. Trellini (9), J. Rodríguez (10), V. Escudero (19), I. Basaul (11), V. Hollman (1), fi; L. Mansilla (8), L. Hiebaum, A.J. Rucci (3), S. Valde (4), I. Luna, J. Rodríguez e I. Bassi. DT: Julián Manqueo.

Cuartos: Bahiense, 23-16, 44-30 y 66-43.

Árbitros: Joaquín Irrazábal, Camila Robles y⁩ Jerónimo Javier Ocampo⁩.

Cancha: Manu Ginóbili (Bahiense).

Serie: Bahiense, 1-0.

Villa Mitre 46, 9 de Julio 55

9 de Julio decidió poner todo su plantel para el inicio de la serie semifinal, más allá que el viernes varias defenderán la camiseta de Unión Bahía por la Liga Argentina, y derrotó como visitante a Villa Mitre, 55 a 46.

El tricolor tuvo un buen primer tiempo, que terminó ganando 32-30, con buenas producciones de Azul Carli y Ailín Larrosa, ante un rival que en ese período tuvo como destacada a Amparo Althabe, con 12 unidades.

De todos modos, en el tercer cuarto fue el quiebre del partido, con 9 de Julio imponiéndose 15-2, sacando diferencia de 11 en un partido de bajo goleo.

En ese cuarto, Isabella Larrasolo anotó su único triple, más una doble y dos libres; Delfinal Álves da Florencia bajó 11 rebotes y sumó 9 puntos e Isabella Roldán anotón10 unidades y tomó 8 rebotes.

En las tricolores,Larrosa convirtió 13 puntos y bajó 6 rebotes, mientras que Carli fue la principal goleadora, con 14 puntos, anotando 3 de 9 en triples, los únicos convertidos de su equipo en 24 intentos.

Villa Mitre (46): M.A. Carli (14), A. Larrosa (13), Juliana Brossard (5), Josefina Brossard (6), A. Tellez (7), fi; M. Leal (1), B. Marcocci, M. Caputo, Ch. García, J. Felsinger y L. Rodríguez. DT: Giuliano Labrocca.

9 de Julio (55): I. Corvalán (5), M. Bussetti (2), A. Althabe (12), D. Álves da Florencia (9), I. Roldán (10), fi; I. Larrasolo (15), M.V. Flores, V. Martín, A. Maurer (2), E. Fernández, I. Sorzini y T. Nieva. DT: Julián Turcato.

Cuartos: Villa Mitre, 19-19, 32-30 y 34-45.

Árbitros: Alberto Arlenghi, Fabrizio Rey⁩ y Joaquín Binsou.

Cancha: José Martínez (Villa Mitre).

Serie: 9 de Julio, 1-0.