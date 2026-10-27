Al rojo vivo: Argentinos venció a Independiente Rivadavia y alcanzó a Boca en la cima de la tabla anual

Argentinos Juniors golpeó en el momento justo para llevarse un partido muy parejo en el que recibió a Independiente Rivadavia y ganarle por 1-0, por la decimocuarta fecha del Torneo Clausura 2026.

El único gol del partido disputado en el estadio Diego Armando Maradona llegó a los 22 minutos de la segunda parte, con un remate lejano del lateral Sebastián Prieto.

El triunfo asegura la clasificación del “Bicho” a los octavos de final del torneo y lo hace compartir la punta de la zona B y de la tabla anual, con 28 y 57 puntos y empatado con Rosario Central y Boca, aunque en ambos casos se ubica como escolta por diferencia de gol.

Por su parte, el elenco que dirige Alfredo Berti es noveno en el grupo, con 18 unidades.

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En la próxima fecha, los dirigidos por Nicolás Diez visitarán a Atlético Tucumán, el lunes 2° de noviembre a las 21:15, mientras que la “Lepra” mendocina recibirá a Banfield en simultáneo.

Luego, el Bicho, cerrará la fase regular recibiendo a Huracán.

Boca, en tanto, será local de River el domingo y luego recibirá a Defensa y Justicia.