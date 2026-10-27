Se viene el Boca-River: se confirmó el árbitro del Superclásico

La Liga Profesional del Fútbol (LPF) confirmó este martes que Nicolás Ramírez será el árbitro del Superclásico que disputarán Boca y River el próximo domingo a partir de las 15 en "La Bombonera".

Se tratará de su cuarta vez a cargo de dirigir el partido más importante del fútbol argentino, con dos triunfos para el “Millonario” y una victoria para el Xeneize.

Además, el encargado del VAR será Silvio Trucco y AVAR será Gastón Suárez.

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Mientras que los jueces de líneas serán Maximiliano Del Yesso y Pablo González y el cuarto árbitro será Sebastián Zunino.

Será un Superclásico que puede definir el campeonato, ya que en caso de que Boca gane y se le den algunos resultados, aseguraría el primer lugar de la tabla anual y se coronaría campeón de liga.