Se viene el Boca-River: se confirmó el árbitro del Superclásico
Lo anunció la Liga Profesional del Fútbol (LPF) este martes.
La Liga Profesional del Fútbol (LPF) confirmó este martes que Nicolás Ramírez será el árbitro del Superclásico que disputarán Boca y River el próximo domingo a partir de las 15 en "La Bombonera".
Se tratará de su cuarta vez a cargo de dirigir el partido más importante del fútbol argentino, con dos triunfos para el “Millonario” y una victoria para el Xeneize.
Además, el encargado del VAR será Silvio Trucco y AVAR será Gastón Suárez.
Mientras que los jueces de líneas serán Maximiliano Del Yesso y Pablo González y el cuarto árbitro será Sebastián Zunino.
Será un Superclásico que puede definir el campeonato, ya que en caso de que Boca gane y se le den algunos resultados, aseguraría el primer lugar de la tabla anual y se coronaría campeón de liga.