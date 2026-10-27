Franco Colapinto arrancará más tarde en el Gran Premio de México: el motivo

El piloto argentino Franco Colapinto no participará en la primera práctica libre (FP1) del Gran Premio de México de la Fórmula 1 en el Autódromo Hermanos Rodríguez y la escudería Alpine confirmó que el monoplaza será ocupado durante ese ensayo inicial por el italiano Gabriele Minì, en cumplimiento del reglamento que exige ceder autos a pilotos debutantes.

Minì, piloto italiano de 21 años, integrante de la Academia Alpine desde 2023 y cuarto en el campeonato de Fórmula 2, tendrá así su estreno oficial en una sesión de la máxima categoría, tras haber probado previamente el modelo anterior en ensayos privados.

Tras ceder su vehículo en la tanda inicial, Colapinto reaparecerá en la pista recién en la segunda práctica libre (FP2) para encarar el resto del fin de semana.

Debido a este punto en el reglamento de la categoría, el argentino buscará recuperarse de su abandono en la vuelta 37 del Gran Premio de Estados Unidos en Austin.

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En paralelo, Alpine confirmó que no introducirá más actualizaciones en los monoplazas debido a que se encuentran prácticamente en el límite del presupuesto permitido.

Pierre Gasly reveló que el equipo alcanzó el tope financiero autorizado para la temporada, por lo que afrontarán las últimas cinco fechas del año con el paquete técnico actual sin modificaciones mecánicas.

Gasly reconoció la dificultad de competir sin mejoras frente a los rivales directos en el Campeonato de Constructores, pero mantuvo el optimismo de cara al cierre del campeonato basándose en antecedentes de rendimiento en condiciones cambiantes.

*La agenda

Viernes 30/10:

Práctica libre 1 a las 15:30

Práctica libre 2 a las 19

Sábado 31/10:

Práctica libre 3 a las 14:30

Clasificación a las 18

Domingo 1/11:

Carrera a las 17