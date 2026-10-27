Bahía Blanca sumó 30 medallas en los Juegos Bonaerenses de Mar del Plata

La delegación de Bahía Blanca tuvo una destacada actuación en los Juegos Bonaerenses disputados en Mar del Plata, con representantes que lograron subir al podio en una amplia variedad de disciplinas deportivas y culturales.

En total, los bahienses consiguieron 11 medallas de oro, cuatro de plata y 15 de bronce, con resultados en natación, atletismo, básquetbol, fútbol, tenis, ajedrez, judo, patín, pádel y otras especialidades.

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Entre los logros más destacados se encuentran las medallas doradas de Marina González, Perla Muñoz, Mateo Negrín y Lautaro Lencina en disciplinas vinculadas con la discapacidad; Leonel Menicucci, en malambo; Patricia Bertoldi, en sapo femenino, y Jeremías Lagarreta, en boccia.

También alcanzaron el primer puesto los equipos femeninos de sóftbol Sub 18 y básquetbol Sub 14, el conjunto de básquetbol Sub 18 Escolar y el equipo de fútbol PCD +17.

En las competencias por la medalla de plata, Kiara del Rosario se destacó en lanzamiento de bala para personas con discapacidad, mientras que Pía Freideles logró el segundo puesto en ajedrez. Además, Santiago Sola y Conrado Labeyrie consiguieron una presea plateada en tenis, al igual que el equipo de fútbol SD.

La delegación sumó otras 15 medallas de bronce y entre los deportistas premiados estuvieron Iñaki Recabeitia, en natación; Ian Bustos, en judo; Juan Cinich, en natación para personas con discapacidad; Susana Waiman, en damas, y Sergio Zabaloy, en tenis de mesa.

También subieron al podio Gustavo Pirola, en fotografía; Julieta Castillo, en narración oral; Sofía Salinas, en cocina; Abigail Unibasso, en patín; Julio Guzmán, en ajedrez; Benjamín Cis y Ángel Ríos, en pádel; Florencia Wirske, en lanzamiento de disco, y Cielo Vázquez, en los 1.500 metros.

Completaron la nómina de medallas de bronce los equipos de fútbol 11 Escolar y de básquetbol femenino Sub 18.

De esta manera, Bahía cerró su participación con representantes premiados en distintas categorías y disciplinas, tanto en las pruebas convencionales como en las adaptadas y culturales.