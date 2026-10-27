"No pienso en la promoción porque quiero ganar la final", aseguró Juanse Palumbo, DT de Pellegrini

"La tranquilidad dura un ratito y la alegría de pasar también, ahora estoy con la cabeza puesta en lo que será la final", reconoció Juan Sergio Palumbo, entrenador de Pellegrini, hablando en El Diario Deportivo, que se emite de lunes a viernes, de 15 a 16, por La Nueva Play.

El equipo puntaltense disputará la final de la segunda parte de la LBB Bronce frente a Caza y Pesca Huracán Médanos, el mismo rival ante quien definieron el primer tramo.

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Jugadores lesionados fue una constante en Pellegrini. Por lo tanto salieron a reforzarse para la segunda parte y encontraron respuestas.

"La incorporación de Fabricio (Starc) y del Zurdo Bianco nos dieron un salto en muchos aspectos, y nos vino muy bien ante nuestra mala suerte por la cantidad de lesionados. Nunca vi un equipo con tantos lesionados, pero el equipo fue respondiendo y eso es lo que más valoro, quedándose con el número uno ante rivales que no sufrieron lo mismo", resaltó Juanse.

Y puntualizó: "Nos dieron cosas que no teníamos. Cuando pierdo a Bauti Frassynet en semifinales, que se rompió los ligamentos cruzados jugando en Sub 21, perdí al base suplente y al mejor defensor del equipo. Y con el Zurdo logramos tener un base que no teníamos, porque Juani Castro, que me encanta, es más revulsivo, el Zurdo es más pensante, no penetra tanto pero tiene más gol exterior. Y Fabricio nos da una jerarquía tremenda. Tiene un tiro corto fundamental. Con ellos dos cambia el equipo que también, ahora, llega con más rodaje", comparó.

En el primer tramo Caza y Pesca le ganó la final a Pelle, 3-2.

"Nos conocemos mucho, pero lo que pasó no creo que tenga valor para lo que viene. Nosotros tenemos sed de revancha, pero ellos también saben que están a una serie de lograr el campeonato y el ascenso. Sabemos el nivel que enfrentamos, tienen una media cancha tremenda, con un nivel que excede la categoría, más el Flaco (Banegas) que es enorme", destacó Juanse.

Una característica de los medanenses es que eligen mucho la defensa zonal.

"Sabemos que es muy probable que defiendan zona y vienen de hacer que Bahiense meta 41 puntos, así que no le quiero quitar mérito en lo más mínimo, porque la plantean muy bien. Les ganamos dos partidos en la final y mantuvieron su defensa zonal. Lo que sí, jugamos cinco partidos, ganamos dos y salvo el último, que nos ganaron muy bien, el resto fue parejo. Estamos ahí", analizó el entrenador.

La final se disputará al mejor de cinco, y en caso de ganar Caza y Pesca ascenderá. De lo contrario habrá una final extra, a tres juegos. El perdedor tendrá una chance ante el penúltimo de la LBB Plata: Espora o La Falda.

"Si se hace larga la final, al que le toque le va a costar la promoción. Pero nosotros -aclaró el DT- estamos pensando únicamente en Caza y Pesca, porque nos consideramos un rival duro para poder ganarle la serie".

-¿Quién es el favorito de esta serie?

-Caza y Pesca, je. Cuando me toca ponerme el traje no tengo dudas, pero creo que acá es Caza y Pesca por una cuestión lógica de tener tres jugadores que vienen de jugar finales de Primera. Pero yo me tengo toda la fe del mundo, no pienso en la promoción porque quiero ganar la final.

Para eso, en parte, lo eligió la dirigencia.

"Cuando me llamaron me dijeron que la idea era pelear arriba y si podíamos, ascender. Armamos un equipo para estar arriba y si Caza y Pesca no hubiese llevado tantos jugadores de Primera, capaz estaríamos más tranquilos. Se está viviendo con mucha alegría e ilusión. Pellegrini venía de descender, saliendo decimocuarto en Segunda, y estar jugando finales en el torneo de Bahía genera mucha ilusión, ojalá que se traslade a la cancha", se esperanzó.

En su historial Juanse tiene tres ascensos.

"Siempre le digo a los jugadores de disfrutar el proceso de jugar las finales, porque uno nunca sabe cuándo será la primera final y tampoco la última. Yo siempre la vivo como si fuese la última, porque uno no sabe hasta cuándo va a dirigir y, tampoco, si va a jugar finales", entendió.

Así y todo, Morena, su fiel compañera, naturaliza lo que viene consiguiendo su papá.

"El otro día cuando volvíamos de Punta Alta con mi nena, ella veía como algo obvio jugar finales, y le dije 'More, esto no es fácil, ¿eh?'. Ahí nos pusimos a sacar cálculos y desde que nació dirigí ocho torneos y siempre llegué a la final. Aunque las que gané no se las acuerda, porque era muy chiquitita, je, je. Capaz que piensa que es fácil jugarlas y, también, perderlas, je", bromeó.

Y agregó: "Me castigo cada vez que pierdo, porque odio perder y si es una final duele el doble, pero creo que es la decimotercera final que voy a dirigir y sé que no hay muchos que lo tengan acá en Bahía, y Bahía es básquet, y con entrenadores de altísimo nivel, así que en ese sentido lo valoro muchísimo, pero siempre apunto a ganar".

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