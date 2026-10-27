Patinadoras maragatas se subieron al podio del “Campeonato Nacional Copa González Molina” en San Juan

Un podio compartido logró el Club Atenas de Carmen de Patagones, en el Campeonato Nacional de Patín Copa González Molina, con Julia Schrod logrando el Oro (Campeona Nacional) y Faustina Scarpino, obteniendo la medalla de Bronce, en la Categoría Tercera “C” (11 años).

La institución Griega estuvo representado por seis patinadoras, además de las referenciadas, el grupo se completó con Daira Aguiar, Agustina Pastor, Catalina Schrod y Martina Kull, quienes habían lograron su clasificación a este torneo en el mes de julio, durante el Regional de Copas.

En los campeonatos nacionales, las patinadoras representan a la Federación de la provincia de Buenos Aires y viajaron acompañadas por la entrenadora bahiense, Gina De Mattia.

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Todas tuvieron grandes actuaciones en sus respectivas categorías, que contaban con más de 35 patinadoras, y representaron al club de la mejor manera”, explicó la profe.

En este sentido, De Mattia le contó a La Nueva. sentirse “muy feliz y orgullosa” por el desempeño de las chicas en este campeonato.

“Detrás de cada coreografía hay muchísimas horas de entrenamiento, preparación física, flexibilidad y trabajo psicológico, pero también mucho compromiso, disciplina, responsabilidad y pasión por lo que hacen. Todas las categorías tuvieron un nivel altísimo y una gran exigencia, y para la mayoría fue su primera experiencia en un campeonato nacional de esta magnitud”, resaltó.

Las patinadoras junto a la profe Gina De Mattia

Más allá de los excelentes resultados, destaco especialmente su comportamiento dentro y fuera de la pista, su compañerismo y la actitud con la que afrontaron este campeonato, “como entrenadora, me llena de orgullo ver reflejado todo el trabajo y el esfuerzo que hay detrás de este proceso.”

“Ahora nos enfocamos en los próximos desafíos, especialmente en la Copa Orlando, que se realizará en enero en Estados Unidos. Cerramos un gran año competitivo, con mucha satisfacción por lo conseguido y con las mismas ganas de seguir creciendo, aprendiendo y superándonos”, destacó Gina.

Por su parte, la campeona nacional Julia Schrod expresó su alegría de poder participar de un certamen tan importante como el de San Juan.

“Sobre todo que me salió la coreografía como estaba previsto y eso me dio mucha alegría, como también el resultado que logre”, destacó.

Faustina Scarpino y Julia Schrod con sus medallas

Faustina Scarpino, en tanto, recordó con emoción cuando en el mes de marzo “su profe Gina” le dijo si quería ir a un selectivo.

“Sentí emoción y ganas de ir, entonces me esforcé mucho, arraqnue el gimnasio y practiqué mucho mi coreo. Cuando llego el día del torneo sentí mucha emoción, antes de entrar a la pista estaba nerviosa, pero sentía valentía y cuando patine estaba muy feliz y el abrazo con mi profe fue re lindo”, señaló la pequeña de tan solo 11 años. (agencia Patagones)