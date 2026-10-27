Ratifican el alerta por tormentas para Bahía Blanca y el Sudoeste Bonaerense

El Servicio Meteorológico Nacional ratificó el alerta amarillo por tormentas para la tarde de este miércoles en Bahía Blanca y la región.

El fenómeno tendrá lugar entre el mediodía y las 18. Según indicó el organismo, en esas horas "el área será afectada por lluvias y tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes".

"Las mismas podrán estar acompañadas por abundantes precipitaciones en cortos periodos, ocasional granizo, ráfagas intensas y actividad eléctrica frecuente. Se esperan valores de precipitación acumulada entre 20 y 40 milímetros", agregó.

La advertencia comprende a los distritos de Villarino, Puan, Adolfo Alsina, Guaminí, Coronel Suárez, Saavedra, Coronel Pringles, Tornquist, Coronel Rosales, Bahía Blanca, Coronel Dorrego y Monte Hermoso, además del oeste de Patagones. También incluye a un sector del este pampeano.

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Ante esta situación, desde el SMN se emitió una serie de recomendaciones, entre las que se encuentran evitar salir, no sacar la basura, limpiar desagües y sumideros, desconectar electrodomésticos y cortar el suministro eléctrico en caso de que ingrese agua.

También se pide cerrar y alejarse de puertas y ventanas, retirar o asegurar objetos que puedan ser arrastrados por el viento y, en caso de encontrarse al aire, buscar refugio inmediato en un edificio, casa o vehículo cerrado.