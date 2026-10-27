Bahía Blanca |

Bahía Blanca |

Bahía Blanca |

La ciudad.

El pronóstico: cómo estará el tiempo este miércoles en la ciudad

Las previsiones de Satelmet para este 28 de octubre en Bahía Blanca.

Archivo La Nueva.

El servicio de Satelmet anticipa para este miércoles 28 de octubre una jornada con una temperatura mínima de 13 grados y una máxima de 19 en Bahía Blanca.

Por la mañana, el tiempo estará nuboso e inestable, con precipitaciones, viento leve del noroeste rotando al sudeste y visibilidad regular.

La actualización al instante del tiempo en Bahía y la región

Durante la tarde el tiempo se presentará nuboso con precipitaciones y ocasionales tormentas, y viento moderado del sudeste. El índice UV será normal y la visibilidad, buena.

La noche, a su vez, estará fría con cielo parcialmente nublado, y se estima para las 00 del jueves una temperatura de 12 grados.

Seguinos en Google Noticias
Sumate a la conversación. ó Registrate
Iniciaste sesión como Cerrar sesión

Las más leídas

En esta misma sección

Las más leídas

Noticias destacadas

También te puede interesar

DEPORTES

ECONOMÍA Y CAMPO

ARTE Y CULTURA

SOCIEDAD Y TIEMPO LIBRE