El pronóstico: cómo estará el tiempo este miércoles en la ciudad

El servicio de Satelmet anticipa para este miércoles 28 de octubre una jornada con una temperatura mínima de 13 grados y una máxima de 19 en Bahía Blanca.

Por la mañana, el tiempo estará nuboso e inestable, con precipitaciones, viento leve del noroeste rotando al sudeste y visibilidad regular.

Durante la tarde el tiempo se presentará nuboso con precipitaciones y ocasionales tormentas, y viento moderado del sudeste. El índice UV será normal y la visibilidad, buena.

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La noche, a su vez, estará fría con cielo parcialmente nublado, y se estima para las 00 del jueves una temperatura de 12 grados.