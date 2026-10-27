El pronóstico: cómo estará el tiempo este miércoles en la ciudad
Las previsiones de Satelmet para este 28 de octubre en Bahía Blanca.
El servicio de Satelmet anticipa para este miércoles 28 de octubre una jornada con una temperatura mínima de 13 grados y una máxima de 19 en Bahía Blanca.
Por la mañana, el tiempo estará nuboso e inestable, con precipitaciones, viento leve del noroeste rotando al sudeste y visibilidad regular.
La actualización al instante del tiempo en Bahía y la región
Durante la tarde el tiempo se presentará nuboso con precipitaciones y ocasionales tormentas, y viento moderado del sudeste. El índice UV será normal y la visibilidad, buena.
La noche, a su vez, estará fría con cielo parcialmente nublado, y se estima para las 00 del jueves una temperatura de 12 grados.